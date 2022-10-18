https://ria.ru/20221018/tyumgu-1824606676.html

"Пруды с монстрами". В России нашли причину загадочных аномалий у лягушек

"Пруды с монстрами". В России нашли причину загадочных аномалий у лягушек - РИА Новости, 18.10.2022

"Пруды с монстрами". В России нашли причину загадочных аномалий у лягушек

Некоторые аномалии в формировании тел у лягушек и жаб происходят из-за воздействия на земноводных паразитов — трематод Strigea robusta, утверждают ученые ТюмГУ. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T03:00

2022-10-18T03:00

2022-10-18T03:00

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Некоторые аномалии в формировании тел у лягушек и жаб происходят из-за воздействия на земноводных паразитов — трематод Strigea robusta, утверждают ученые ТюмГУ. Открытие может быть полезно для изучения процесса различных мутаций и сохранения популяций водоплавающих птиц, считают в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology.История обнаружения морфологических аномалий у лягушек насчитывает уже более 70 лет, отметили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Впервые их обнаружил известный французский биолог Жан Ростан еще в 1952 году, он начал изучать явление полидактилии у земноводных, биолога заинтересовали случаи избыточных пальцев у жаб и лягушек.Вначале французские исследователи заподозрили ряд наследственных отклонений у конкретной популяции, но выведенное потомство особей оказалось совершенно нормальным, рассказали специалисты вуза.Когда Ростану доставили других земноводных с отклонениями из того же водоема, биолог обнаружил у них более масштабные изменения в строении тел — крупные костные наросты, укороченные и выгнутые конечности, выраженные покраснения на коже. Он назвал этот синдром "аномалией P". В середине XX века предполагали, что причина изменения физического строения заключается в инфекционном агенте из окружающей среды — вероятно, онкогенном вирусе. Вирусная гипотеза преобладала в науке на протяжении нескольких десятилетий, заметили в университете.Примеры аналогичных деформаций начали массово обнаруживать у амфибий в регионах США в 90-х годах. Тогда американские специалисты впервые выдвинули гипотезу, что причина отклонений может заключаться в специфических паразитах у особей лягушек.В 1999-м году был обнаружен паразит Ribeiroia ondatrae, из-за которого у североамериканских земноводных появлялись избыточные конечности.Когда в 2016 году “аномалию P” выявили и в Пензенской области, то появилась возможность для комплексного расследования причин загадочных деформаций амфибий российскими учеными. По словам специалистов ТюмГУ, в том же году отечественные биологи начали проверять трематодную гипотезу, исследуя моллюсков.Он добавил, что по результатам недавних исследований жабы также подвержены морфологическим изменениям из-за паразитирования этих червей.На данный момент ученые пытаются выявить молекулярный ответ организма хозяина на внедрение паразита. Основной вопрос заключается в том, как именно деятельность паразитов приводит к блокированию либо усилению транскрипции конкретных генов и изменению фенотипа.“Интересно, что церкарии (личинки Strigea robusta) внутри организма формируют свою оболочку (цисту), формируя метацеркарии и, вероятно, выделяют в головастика лягушки морфоген, представляющий продукт вторичного метаболизма, который вызывает наблюдаемые отклонения в облике животного. Такое воздействие избирательно — есть виды амфибий, не подверженные такому влиянию”, — добавил Свинин.Ученый обратил внимание, что измененный фенотип амфибий под действием морфогена похож на некоторые наследственно обусловленные деформации конечностей у позвоночных, например, у мышей и даже у человека.Но, если для людей Strigea robusta не представляют опасности, то для водоплавающих птиц могут быть угрозой. Окончательными хозяевами паразита на территории России являются утки. Трематоды присасываются к стенкам их кишечника. У птиц обнаруживали повреждение кишечника при инвазии паразитарными червями, уточнили в вузе.Исследователи продолжают изучать моллюсков из водоемов разных территорий РФ, чтобы точно определить места обитания Strigea robusta. Когда такая карта будет составлена, специалисты смогут предостеречь фермеров и представителей животноводства от выгула водоплавающих птиц в конкретных локациях, уточнили в вузе.Также одной из потенциальных перспектив работы Свинин называет поиск морфогена, выделяемого церкариями в организмы носителей. Он может дать фундаментальное понимание влияния некоторых органических веществ на рост живых организмов, считает специалист.Исследование проводится в рамках гранта РНФ “Механизмы индукции тератогенеза у амфибий под действием трематоды Strigea robusta”.

https://ria.ru/20221012/tyumgu-1823096877.html

https://ria.ru/20210803/tyumgu-1744007735.html

https://ria.ru/20220412/parazity-1783053350.html

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