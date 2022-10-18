https://ria.ru/20221018/tyumen-1824958454.html

Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов

Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов - РИА Новости, 18.10.2022

Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов

Реализация национальных проектов в Тюменской области профинансирована более чем на 74%, глава региона Александр Моор поручил правительству области к концу года... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:52

2022-10-18T18:52

2022-10-18T18:52

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

жкх

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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области профинансирована более чем на 74%, глава региона Александр Моор поручил правительству области к концу года обеспечить стопроцентное выполнение плана."Общий объем финансирования национальных проектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в 2022 году должен составить более 18,6 миллиарда рублей. Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей", – сообщил директор департамента экономики Максим Скворцов на очередном совещании по реализации нацпроектов.Полностью профинансированы 13 региональных проектов в рамках нацпроектов, в том числе "Безопасность дорожного движения", "Содействие занятости", "Информационная безопасность", "Спорт – норма жизни", "Культурная среда". Более чем на 90% обеспечены средствами проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидации непригодного жилья и повышению безопасности дорожного движения."Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана финансирования национальных проектов в 2022 году", – информирует пресс-служба губернатора.Ранее на сайте правительства области отмечалось, что в 2021 году в целом расходы на реализацию нацпроектов превысили 16 миллиардов рублей, план по финансированию выполнен практически полностью.

https://ria.ru/20221004/vrachi-1821340866.html

https://ria.ru/20220928/gazifikatsiya-1820154171.html

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экономика, александр моор, тюменская область, жкх