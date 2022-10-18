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Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов - РИА Новости, 18.10.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221018/tyumen-1824958454.html
Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов
Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов - РИА Новости, 18.10.2022
Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов
Реализация национальных проектов в Тюменской области профинансирована более чем на 74%, глава региона Александр Моор поручил правительству области к концу года... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:52
2022-10-18T18:52
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
жкх
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области профинансирована более чем на 74%, глава региона Александр Моор поручил правительству области к концу года обеспечить стопроцентное выполнение плана."Общий объем финансирования национальных проектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в 2022 году должен составить более 18,6 миллиарда рублей. Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей", – сообщил директор департамента экономики Максим Скворцов на очередном совещании по реализации нацпроектов.Полностью профинансированы 13 региональных проектов в рамках нацпроектов, в том числе "Безопасность дорожного движения", "Содействие занятости", "Информационная безопасность", "Спорт – норма жизни", "Культурная среда". Более чем на 90% обеспечены средствами проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидации непригодного жилья и повышению безопасности дорожного движения."Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана финансирования национальных проектов в 2022 году", – информирует пресс-служба губернатора.Ранее на сайте правительства области отмечалось, что в 2021 году в целом расходы на реализацию нацпроектов превысили 16 миллиардов рублей, план по финансированию выполнен практически полностью.
https://ria.ru/20221004/vrachi-1821340866.html
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экономика, александр моор, тюменская область, жкх
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область, ЖКХ
18:52 18.10.2022
 
Тюменская область выполняет план финансирования нацпроектов

Моор: реализация нацпроектов в Тюменской области профинансирована более чем на 74 процента

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области профинансирована более чем на 74%, глава региона Александр Моор поручил правительству области к концу года обеспечить стопроцентное выполнение плана.
"Общий объем финансирования национальных проектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в 2022 году должен составить более 18,6 миллиарда рублей. Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей", – сообщил директор департамента экономики Максим Скворцов на очередном совещании по реализации нацпроектов.
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Полностью профинансированы 13 региональных проектов в рамках нацпроектов, в том числе "Безопасность дорожного движения", "Содействие занятости", "Информационная безопасность", "Спорт – норма жизни", "Культурная среда". Более чем на 90% обеспечены средствами проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидации непригодного жилья и повышению безопасности дорожного движения.
"Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана финансирования национальных проектов в 2022 году", – информирует пресс-служба губернатора.
Ранее на сайте правительства области отмечалось, что в 2021 году в целом расходы на реализацию нацпроектов превысили 16 миллиардов рублей, план по финансированию выполнен практически полностью.
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