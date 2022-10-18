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Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
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Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве
Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве
Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичные цветники, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:35
2022-10-18T11:35
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петр бирюков
москва
цветы
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МОСКВА, 18 окт -РИА Новости. Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичные цветники, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.В сообщении указано, что традиционно высаживают несколько сортов: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Отмечается, что после высадки тюльпанов клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой.
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петр бирюков, москва, цветы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Цветы
11:35 18.10.2022
 

Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкII ежегодная выставка "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде"
II ежегодная выставка Репетиция весны в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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II ежегодная выставка "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт -РИА Новости. Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичные цветники, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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В сообщении указано, что традиционно высаживают несколько сортов: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
Отмечается, что после высадки тюльпанов клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваЦветы
 
 
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