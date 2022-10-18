https://ria.ru/20221018/tyulpany-1824816389.html

Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве

Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве - РИА Новости, 18.10.2022

Около 15 млн тюльпанов высадят на цветники в Москве

Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичные цветники, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:35

2022-10-18T11:35

2022-10-18T11:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

цветы

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МОСКВА, 18 окт -РИА Новости. Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичные цветники, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.В сообщении указано, что традиционно высаживают несколько сортов: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Отмечается, что после высадки тюльпанов клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой.

https://ria.ru/20221018/moskva-1824796154.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, цветы