https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824831305.html

В Турции появится новый налог для туристов

В Турции появится новый налог для туристов - РИА Новости, 18.10.2022

В Турции появится новый налог для туристов

В Турции официально опубликовано коммюнике по налогу на проживание, который вступит в силу с 1 января 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:20

2022-10-18T12:20

2022-10-18T12:20

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Турции официально опубликовано коммюнике по налогу на проживание, который вступит в силу с 1 января 2023 года, сообщает АТОР.Закон о налоге на проживание в Турции был принят в 2019 году, однако его внедрение было отложено из-за пандемии. Теперь власти решили, что ситуация нормализовалась. Официально он начнет взиматься с 1 января 2023 года.Как следует из коммюнике министерства финансов страны, под действие налога на проживание в размере двух процентов попадают все объекты размещения: гостиницы, мотели, дачные поселки, пансионаты, апарт-отели, термальные комплексы, гостевые дома, кемпинги, автодома.Согласно документу, им будут облагаться как собственно размещение (ночлег), так и все другие услуги, которые продаются вместе с ним. Это питание и напитки (в том числе, по концепции "все включено" и "ультра все включено"), пользование бассейном, термальным комплексом.Исключение – SPA-зоны и бассейны в случае обслуживания тех, кто не проживает в гостинице. Они не будут платить налог.По информации представителей турбизнеса Турции и российских операторов, коммюнике не ответило на главный вопрос – как именно будут платить налог на проживание путешественники, которые приезжают на турецкие курорты по путевкам."Известно только, что сумма отчислений отелей увеличится на два процента, при этом то, каким образом объекты размещения будут покрывать данный расход, с высокой долей вероятности останется их решением", – прокомментировали в TEZ TOUR.Как полагает вице-президент АТОР и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, для пакетных туров, скорее всего, цена уже будет заложена в предложение, и налог будет взиматься с туриста просто при приобретении путевки."Если же путешественник сам бронирует отель, то оплачивать налог он будет отдельно, на стойке ресепшн", — говорит Мурадян.По его мнению, вряд ли турецкие гостиницы, в том числе, премиальные, возьмут на себя дополнительно расходы, связанные с новым налогом."Возможно, отели поучаствуют, но разве что косвенно, не напрямую. Скорее, потенциально это может быть предоставление скидки в размере налога", — поясняет Мурадян.Несмотря на озвученное властями решение о запуске налога на проживание с января 2023 года, в турецком турбизнесе по-прежнему идут дискуссии о необходимости этой инициативы.По мнению отельеров, это ослабит конкурентные позиции Турции, которая, в отличие от европейских стран, до сих пор не собирала налоги с гостей."Представители гостиничного бизнеса сейчас давят на государство, настаивая на переносе сроков запуска налога на более поздний срок, - прокомментировали представители турецкого DMC-оператора. — Возможно, это давление увенчается успехом".Пока, по словам местных турфирм, ситуация такова, что детальной информации об администрировании нового налога практически нет – ни у отельеров, ни у принимающих компаний. Все ждут разъяснений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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