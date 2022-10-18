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Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма - РИА Новости, 18.10.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221018/turizm-1824942214.html
Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма
Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма - РИА Новости, 18.10.2022
Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма
Инвестиционный совет Татарстана во вторник одобрил пять инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории республики, в том... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:00
2022-10-18T18:00
республика татарстан
рустам минниханов
зеленодольский район
камско-устьинский район
верхнеуслонский район
туризм
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Инвестиционный совет Татарстана во вторник одобрил пять инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории республики, в том числе проекты строительства глэмпингов и спортивно-туристического центра, сообщает пресс-служба главы региона."Заседание Инвестиционного совета Татарстана провел сегодня президент республики Рустам Минниханов. В ходе заседания было рассмотрено семь инвестпроектов, пять из которых планируется реализовать в сфере туризма", - говорится в сообщении.В частности, один из глэмпингов предполагается построить в Верхнеуслонском районе Татарстана. Цель – создание рекреационной инфраструктуры для комфортного отдыха вблизи прибрежной зоны реки Свияга. На территории глэмпинга планируется соорудить жилые модульные домики, прогулочную набережную и пирс, точки общепита, банный комплекс, зоны барбекю, шатер для мероприятий и большой сад для выращивания овощей и фруктов. Предполагается, что глэмпинг будет работать круглый год. Всего будет создано 36 новых рабочих мест.Два других глэмпинга планируют построить в Камско-Устьинском районе. Один из них будет располагаться недалеко от горы Лобач, где предлагается возвести круглогодичные модульные домики общей вместимостью 80 мест, а также необходимую инфраструктуру для досуга. Вторая зона отдыха будет находиться рядом с Юрьевской пещерой. Инвестор также намерен построить круглогодичные модули, зону автокемпинга, гостевые дома и палаточный лагерь, организовать фестивальную зону и павильоны для мастерских.Еще один из представленных проектов предполагает строительство загородного комплекса в Зеленодольском районе Татарстана: на берегу Волги создадут современную инфраструктуру для семейного отдыха с длительным проживанием, активного отдыха, а также программ реабилитации, обследования и укрепления здоровья. Комплекс будет включать гостиницу на 150 номеров, 37 семейных вилл, спа-комплекс, медицинский корпус, банные комплексы, спортивные площадки и ряд других строений.Проект спортивно-туристического центра в Зеленодольском районе включает создание различных по уровню сложности гоночных треков для любителей мотоспорта, а также гостиничный комплекс на 120 человек и автокемпинг.Инвестиционный совет республики поддержали все представленные проекты. "Спасибо нашим инвесторам. Это очень нужные проекты. Хорошо, что в наших районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с необходимой инфраструктурой. Необходимо и дальше работать в данной сфере. У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас в республике, а не уезжали в другие регионы и страны", - отметил Минниханов.
https://ria.ru/20221017/kazan-1824524003.html
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камско-устьинский район
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рустам минниханов, зеленодольский район, камско-устьинский район, верхнеуслонский район, туризм, новости - туризм
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Зеленодольский район, Камско-Устьинский район, Верхнеуслонский район, Туризм, Новости - Туризм
18:00 18.10.2022
 
Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма

Инвестиционный совет Татарстана одобрил пять проектов, направленных на развитие туризма

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в медиабанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Инвестиционный совет Татарстана во вторник одобрил пять инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории республики, в том числе проекты строительства глэмпингов и спортивно-туристического центра, сообщает пресс-служба главы региона.
"Заседание Инвестиционного совета Татарстана провел сегодня президент республики Рустам Минниханов. В ходе заседания было рассмотрено семь инвестпроектов, пять из которых планируется реализовать в сфере туризма", - говорится в сообщении.
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В частности, один из глэмпингов предполагается построить в Верхнеуслонском районе Татарстана. Цель – создание рекреационной инфраструктуры для комфортного отдыха вблизи прибрежной зоны реки Свияга. На территории глэмпинга планируется соорудить жилые модульные домики, прогулочную набережную и пирс, точки общепита, банный комплекс, зоны барбекю, шатер для мероприятий и большой сад для выращивания овощей и фруктов. Предполагается, что глэмпинг будет работать круглый год. Всего будет создано 36 новых рабочих мест.
Два других глэмпинга планируют построить в Камско-Устьинском районе. Один из них будет располагаться недалеко от горы Лобач, где предлагается возвести круглогодичные модульные домики общей вместимостью 80 мест, а также необходимую инфраструктуру для досуга. Вторая зона отдыха будет находиться рядом с Юрьевской пещерой. Инвестор также намерен построить круглогодичные модули, зону автокемпинга, гостевые дома и палаточный лагерь, организовать фестивальную зону и павильоны для мастерских.
Еще один из представленных проектов предполагает строительство загородного комплекса в Зеленодольском районе Татарстана: на берегу Волги создадут современную инфраструктуру для семейного отдыха с длительным проживанием, активного отдыха, а также программ реабилитации, обследования и укрепления здоровья. Комплекс будет включать гостиницу на 150 номеров, 37 семейных вилл, спа-комплекс, медицинский корпус, банные комплексы, спортивные площадки и ряд других строений.
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Инвестиционный совет республики поддержали все представленные проекты. "Спасибо нашим инвесторам. Это очень нужные проекты. Хорошо, что в наших районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с необходимой инфраструктурой. Необходимо и дальше работать в данной сфере. У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас в республике, а не уезжали в другие регионы и страны", - отметил Минниханов.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановЗеленодольский районКамско-Устьинский районВерхнеуслонский районТуризмНовости - Туризм
 
 
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