https://ria.ru/20221018/turizm-1824942214.html

Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма

Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма - РИА Новости, 18.10.2022

Инвестсовет Татарстана одобрил пять проектов в сфере развития туризма

Инвестиционный совет Татарстана во вторник одобрил пять инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории республики, в том... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:00

2022-10-18T18:00

2022-10-18T18:00

республика татарстан

рустам минниханов

зеленодольский район

камско-устьинский район

верхнеуслонский район

туризм

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Инвестиционный совет Татарстана во вторник одобрил пять инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории республики, в том числе проекты строительства глэмпингов и спортивно-туристического центра, сообщает пресс-служба главы региона."Заседание Инвестиционного совета Татарстана провел сегодня президент республики Рустам Минниханов. В ходе заседания было рассмотрено семь инвестпроектов, пять из которых планируется реализовать в сфере туризма", - говорится в сообщении.В частности, один из глэмпингов предполагается построить в Верхнеуслонском районе Татарстана. Цель – создание рекреационной инфраструктуры для комфортного отдыха вблизи прибрежной зоны реки Свияга. На территории глэмпинга планируется соорудить жилые модульные домики, прогулочную набережную и пирс, точки общепита, банный комплекс, зоны барбекю, шатер для мероприятий и большой сад для выращивания овощей и фруктов. Предполагается, что глэмпинг будет работать круглый год. Всего будет создано 36 новых рабочих мест.Два других глэмпинга планируют построить в Камско-Устьинском районе. Один из них будет располагаться недалеко от горы Лобач, где предлагается возвести круглогодичные модульные домики общей вместимостью 80 мест, а также необходимую инфраструктуру для досуга. Вторая зона отдыха будет находиться рядом с Юрьевской пещерой. Инвестор также намерен построить круглогодичные модули, зону автокемпинга, гостевые дома и палаточный лагерь, организовать фестивальную зону и павильоны для мастерских.Еще один из представленных проектов предполагает строительство загородного комплекса в Зеленодольском районе Татарстана: на берегу Волги создадут современную инфраструктуру для семейного отдыха с длительным проживанием, активного отдыха, а также программ реабилитации, обследования и укрепления здоровья. Комплекс будет включать гостиницу на 150 номеров, 37 семейных вилл, спа-комплекс, медицинский корпус, банные комплексы, спортивные площадки и ряд других строений.Проект спортивно-туристического центра в Зеленодольском районе включает создание различных по уровню сложности гоночных треков для любителей мотоспорта, а также гостиничный комплекс на 120 человек и автокемпинг.Инвестиционный совет республики поддержали все представленные проекты. "Спасибо нашим инвесторам. Это очень нужные проекты. Хорошо, что в наших районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с необходимой инфраструктурой. Необходимо и дальше работать в данной сфере. У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас в республике, а не уезжали в другие регионы и страны", - отметил Минниханов.

https://ria.ru/20221017/kazan-1824524003.html

https://ria.ru/20221013/obraschenie-1823808673.html

https://ria.ru/20221014/danone-1824058341.html

зеленодольский район

камско-устьинский район

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рустам минниханов, зеленодольский район, камско-устьинский район, верхнеуслонский район, туризм, новости - туризм