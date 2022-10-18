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В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет - РИА Новости, 18.10.2022
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В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет - РИА Новости, 18.10.2022
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет
Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:14
2022-10-18T05:14
хабаровск
таиланд
пхукет (остров)
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной гавани.Собеседница добавила, что деталями программы поделиться на текущем этапе не может. Возможные сроки начала рейсов тоже остаются в тайне.С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
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хабаровск, таиланд, пхукет (остров), туризм
Хабаровск, Таиланд, Пхукет (остров), Туризм
05:14 18.10.2022
 
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет

В Хабаровске может появиться прямой рейс на остров Пхукет в Таиланде

© Depositphotos / wirojsidПляж Пхукета Май Кхао
Пляж Пхукета Май Кхао - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / wirojsid
Пляж Пхукета Май Кхао . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной гавани.
"Обсуждается такая возможность […] уточняется сейчас у перевозчика, слоты согласовывают", - сообщили в аэропорту.
Собеседница добавила, что деталями программы поделиться на текущем этапе не может. Возможные сроки начала рейсов тоже остаются в тайне.
С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
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ХабаровскТаиландПхукет (остров)Туризм
 
 
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