https://ria.ru/20221018/turizm-1824766082.html
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет - РИА Новости, 18.10.2022
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет
Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:14
2022-10-18T05:14
2022-10-18T05:14
хабаровск
таиланд
пхукет (остров)
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной гавани.Собеседница добавила, что деталями программы поделиться на текущем этапе не может. Возможные сроки начала рейсов тоже остаются в тайне.С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html
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хабаровск, таиланд, пхукет (остров), туризм
Хабаровск, Таиланд, Пхукет (остров), Туризм
В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет
В Хабаровске может появиться прямой рейс на остров Пхукет в Таиланде