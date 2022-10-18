https://ria.ru/20221018/turizm-1824766082.html

В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет

В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет - РИА Новости, 18.10.2022

В Хабаровске может появиться прямой рейс на Пхукет

Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T05:14

2022-10-18T05:14

2022-10-18T05:14

хабаровск

таиланд

пхукет (остров)

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Согласование прямого рейса из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде ведётся в городском аэропорту, рассказали РИА Новости в пресс-службе хабаровской воздушной гавани.Собеседница добавила, что деталями программы поделиться на текущем этапе не может. Возможные сроки начала рейсов тоже остаются в тайне.С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.

https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

хабаровск

таиланд

пхукет (остров)

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хабаровск, таиланд, пхукет (остров), туризм