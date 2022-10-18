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Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.10.2022
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Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста
Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.10.2022
Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марину Таубер перевели с домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде), передает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:16
2022-10-18T18:16
в мире
марина таубер
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марину Таубер перевели с домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде), передает корреспондент РИА Новости.Во вторник районный суд Кишинева рассматривает запрос адвокатов об изменении меры пресечения Таубер и ходатайство прокуроров о продлении ей домашнего ареста."Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о смене меры пресечения Таубер. Принято решение о переводе ее под судебный контроль на 30 дней", - зачитала вердикт представитель суда.Сама политик частично приветствовала решение судебной инстанции, отметив, что будет добиваться полного освобождения.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор" уже месяц проводит в Кишиневе бесрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824917319.html
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в мире, марина таубер, кишинев, молдавия
В мире, Марина Таубер, Кишинев, Молдавия
18:16 18.10.2022
 
Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Таубер освободили из-под домашнего ареста

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марину Таубер перевели с домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде), передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник районный суд Кишинева рассматривает запрос адвокатов об изменении меры пресечения Таубер и ходатайство прокуроров о продлении ей домашнего ареста.
Экс-президент Игорь Додон общается с журналистами после судебного заседания по делу о взятке в Высшей судебной палате. 18 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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"Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о смене меры пресечения Таубер. Принято решение о переводе ее под судебный контроль на 30 дней", - зачитала вердикт представитель суда.
Сама политик частично приветствовала решение судебной инстанции, отметив, что будет добиваться полного освобождения.
"Конечно, это не окончательная победа, но уже большой шаг вперед. Мы будет добиваться полного освобождения, но нынешнее решение суда дает не запрещает мне участвовать в протестах. В это воскресенье я буду на площади вместе с манифестантами", - сказала Таубер на заседании суда.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Партия "Шор" уже месяц проводит в Кишиневе бесрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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