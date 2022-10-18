https://ria.ru/20221018/tauber-1824947037.html

Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста

Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.10.2022

Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марину Таубер перевели с домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде), передает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:16

2022-10-18T18:16

2022-10-18T18:16

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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марину Таубер перевели с домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде), передает корреспондент РИА Новости.Во вторник районный суд Кишинева рассматривает запрос адвокатов об изменении меры пресечения Таубер и ходатайство прокуроров о продлении ей домашнего ареста."Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о смене меры пресечения Таубер. Принято решение о переводе ее под судебный контроль на 30 дней", - зачитала вердикт представитель суда.Сама политик частично приветствовала решение судебной инстанции, отметив, что будет добиваться полного освобождения.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор" уже месяц проводит в Кишиневе бесрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824917319.html

https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824872579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, марина таубер, кишинев, молдавия