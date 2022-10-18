https://ria.ru/20221018/svo-1824772370.html

В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти

В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти - РИА Новости, 18.10.2022

В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти

Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщают местные власти. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:31

2022-10-18T07:31

2022-10-18T07:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщают местные власти.Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города."Тревога! Все в укрытия" - написал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.О воздушной тревоге объявили в мэрии Одессы, а также власти Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/vzryv-1824771074.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

россия

киев

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в мире, одесса, одесская область, украина, россия, киев, вооруженные силы рф