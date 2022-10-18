Рейтинг@Mail.ru
В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824772370.html
В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти
В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти - РИА Новости, 18.10.2022
В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти
Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщают местные власти. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:31
2022-10-18T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
россия
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816353610_0:323:2048:1475_1920x0_80_0_0_518ef0ad3d934d32b61b26133470fe68.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщают местные власти.Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города."Тревога! Все в укрытия" - написал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.О воздушной тревоге объявили в мэрии Одессы, а также власти Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/vzryv-1824771074.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
одесская область
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816353610_0:131:2048:1667_1920x0_80_0_0_90c6cfacdd2fb4f0ec0b1549709b1c9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, одесская область, украина, россия, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ
07:31 18.10.2022 (обновлено: 07:36 18.10.2022)
 
В Одессе и области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти

В администрации Одессы, Одесской и Черниговской областей сообщили о воздушной тревоге

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкПамятник Екатерине ІІ в Одессе. Украина
Памятник Екатерине ІІ в Одессе. Украина - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Памятник Екатерине ІІ в Одессе. Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщают местные власти.
Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города.
"Тревога! Все в укрытия" - написал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
07:03В мире
Взрывы раздались в Кривом Роге, пишут украинские СМИ
О воздушной тревоге объявили в мэрии Одессы, а также власти Черниговской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьУкраинаРоссияКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала