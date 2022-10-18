https://ria.ru/20221018/svo-1824769963.html
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:40
2022-10-18T06:40
2022-10-18T06:40
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774976516_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_49e045375dd5008a1a8e405072a54200.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской военной администрации Дмитрия Лунина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774976516_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_0ee9b9143546ac636d4206c1bf76ff3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Черкасская область
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Администрации Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу