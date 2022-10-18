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Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824769963.html
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:40
2022-10-18T06:40
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
черкасская область
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской военной администрации Дмитрия Лунина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
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в мире, полтавская область, украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Черкасская область
06:40 18.10.2022
 
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу

Администрации Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
"Вся Черкасская область. Воздушная тревога (18.10/6:28)", - говорится в сообщении главы областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram-канале.
Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской военной администрации Дмитрия Лунина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаЧеркасская область
 
 
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