https://ria.ru/20221018/svo-1824758332.html
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР - РИА Новости, 18.10.2022
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР
Украинские войска в ночь на вторник выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоивановка в Попаснянском районе Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:25
2022-10-18T01:25
2022-10-18T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоивановка в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК
01:25 18.10.2022 (обновлено: 01:33 18.10.2022)
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке