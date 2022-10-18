https://ria.ru/20221018/svo-1824758332.html

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР - РИА Новости, 18.10.2022

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в ЛНР

Украинские войска в ночь на вторник выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоивановка в Попаснянском районе Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:25

2022-10-18T01:25

2022-10-18T01:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоивановка в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, сцкк