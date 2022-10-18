https://ria.ru/20221018/strategiya-1824902770.html

Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США

Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США - РИА Новости, 18.10.2022

Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США

Президент США Джо Байден подпишет во вторник национальную стратегию биологической защиты, которая призвана повысить готовность страны противостоять подобным... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:07

2022-10-18T16:07

2022-10-18T16:07

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден подпишет во вторник национальную стратегию биологической защиты, которая призвана повысить готовность страны противостоять подобным угрозам, включая новые эпидемии, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.В Белом доме, по его словам, видят реальную опасность возникновения в следующие 25 лет новой пандемии, которая будет сопоставима или даже превзойдет по размаху глобальную вспышку коронавируса."Президент подпишет национальный меморандум безопасности... о противодействии биологическим угрозам, повышению пандемийной готовности и достижению глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также выпустит новую национальную стратегию биозащиты", - сказал чиновник.Стратегия, по его словам, предполагает активизацию усилий, направленных на "выявление биоугроз, предотвращение их, подготовку к ним, реагирование на них и ликвидацию последствий". Ее имплементация рассчитана на пять-десять лет и включает такие мероприятие как внедрение новых средств раннего выявления патогенов, ускорение процедур разработки новых вакцин, тестов и лекарств.Президентский меморандум предписывает федеральным ведомствам США "приоритезировать" задачи биозащиты и вменяет в обязанность американским разведслужбам постоянный мониторинг "эволюционирующего ландшафта биологических угроз".В проекте бюджета на 2023 финансовый год Байден запросил 88,2 миллиарда долларов на биологическую защиту, сказал чиновник.

https://ria.ru/20221018/bayden-1824809072.html

https://ria.ru/20221017/bayden-1824740550.html

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в мире, сша, джо байден