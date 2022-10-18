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Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США - РИА Новости, 18.10.2022
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Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США
Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США - РИА Новости, 18.10.2022
Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США
Президент США Джо Байден подпишет во вторник национальную стратегию биологической защиты, которая призвана повысить готовность страны противостоять подобным... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:07
2022-10-18T16:07
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден подпишет во вторник национальную стратегию биологической защиты, которая призвана повысить готовность страны противостоять подобным угрозам, включая новые эпидемии, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.В Белом доме, по его словам, видят реальную опасность возникновения в следующие 25 лет новой пандемии, которая будет сопоставима или даже превзойдет по размаху глобальную вспышку коронавируса."Президент подпишет национальный меморандум безопасности... о противодействии биологическим угрозам, повышению пандемийной готовности и достижению глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также выпустит новую национальную стратегию биозащиты", - сказал чиновник.Стратегия, по его словам, предполагает активизацию усилий, направленных на "выявление биоугроз, предотвращение их, подготовку к ним, реагирование на них и ликвидацию последствий". Ее имплементация рассчитана на пять-десять лет и включает такие мероприятие как внедрение новых средств раннего выявления патогенов, ускорение процедур разработки новых вакцин, тестов и лекарств.Президентский меморандум предписывает федеральным ведомствам США "приоритезировать" задачи биозащиты и вменяет в обязанность американским разведслужбам постоянный мониторинг "эволюционирующего ландшафта биологических угроз".В проекте бюджета на 2023 финансовый год Байден запросил 88,2 миллиарда долларов на биологическую защиту, сказал чиновник.
https://ria.ru/20221018/bayden-1824809072.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
16:07 18.10.2022
 
Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США

Президент США Байден подпишет новую национальную стратегию биологической защиты

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден подпишет во вторник национальную стратегию биологической защиты, которая призвана повысить готовность страны противостоять подобным угрозам, включая новые эпидемии, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
В Белом доме, по его словам, видят реальную опасность возникновения в следующие 25 лет новой пандемии, которая будет сопоставима или даже превзойдет по размаху глобальную вспышку коронавируса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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"Президент подпишет национальный меморандум безопасности... о противодействии биологическим угрозам, повышению пандемийной готовности и достижению глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также выпустит новую национальную стратегию биозащиты", - сказал чиновник.
Стратегия, по его словам, предполагает активизацию усилий, направленных на "выявление биоугроз, предотвращение их, подготовку к ним, реагирование на них и ликвидацию последствий". Ее имплементация рассчитана на пять-десять лет и включает такие мероприятие как внедрение новых средств раннего выявления патогенов, ускорение процедур разработки новых вакцин, тестов и лекарств.
Президентский меморандум предписывает федеральным ведомствам США "приоритезировать" задачи биозащиты и вменяет в обязанность американским разведслужбам постоянный мониторинг "эволюционирующего ландшафта биологических угроз".
В проекте бюджета на 2023 финансовый год Байден запросил 88,2 миллиарда долларов на биологическую защиту, сказал чиновник.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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