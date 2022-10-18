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Госдеп поприветствовал решение Маска по Starlink на Украине - РИА Новости, 18.10.2022
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Госдеп поприветствовал решение Маска по Starlink на Украине
Госдеп поприветствовал решение Маска по Starlink на Украине - РИА Новости, 18.10.2022
Госдеп поприветствовал решение Маска по Starlink на Украине
Администрация США приветствует заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:17
2022-10-18T18:17
в мире
илон маск
украина
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация США приветствует заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.Она подчеркнула, что Starlink оказывает значительное влияние на ход боевых действий на территории этой страны.На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.В Пентагоне накануне подтвердили РИА Новости, что рассматривают возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink. Как сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США может задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины – специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824945092.html
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в мире, илон маск, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Илон Маск, Украина, США, Государственный департамент США
18:17 18.10.2022
 
Госдеп поприветствовал решение Маска по Starlink на Украине

Госдеп заявил, что приветствует готовность Маска дальше финансировать Starlink для Украины

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация США приветствует заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
"Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:09
США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров
Она подчеркнула, что Starlink оказывает значительное влияние на ход боевых действий на территории этой страны.
На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.
В Пентагоне накануне подтвердили РИА Новости, что рассматривают возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink. Как сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США может задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины – специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:08
В США назвали неожиданную угрозу для страны
 
В миреИлон МаскУкраинаСШАГосударственный департамент США
 
 
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