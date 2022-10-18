https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824884007.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:28

2022-10-18T15:28

2022-10-18T15:35

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. В ходе наступательных действий наши войска освободили Горобьевку в Харьковской области. В течение суток Вооруженные Силы России продолжали нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Параллельно российские войска ликвидировали пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций, три склада боеприпасов, 132 района скопления живой силы и техники, 56 артиллерийских расчетов. Средства ПВО сбили десять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотников, 381 зенитный ракетный комплекс, 871 реактивную систему залпового огня, 5876 танков и других бронемашин, 3485 орудий полевой артиллерии и 6635 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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