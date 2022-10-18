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Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне - РИА Новости, 18.10.2022
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Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне
Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне - РИА Новости, 18.10.2022
Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне
Индия и Великобритания создали новую совместную группу по обороне, ее первое заседание прошло на полях оборонной выставки DefExpo в индийском Гандинагаре,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:30
2022-10-18T19:43
индия
великобритания
нью-дели
министерство обороны индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт – РИА Новости. Индия и Великобритания создали новую совместную группу по обороне, ее первое заседание прошло на полях оборонной выставки DefExpo в индийском Гандинагаре, сообщило посольство Великобритании в Нью-Дели."Организации оборонной промышленности из Индии и Великобритании объединились, чтобы создать новую совместную рабочую группу оборонной промышленности для более эффективного сотрудничества. Инициативу поддерживает правительство Великобритании", - говорится в сообщении посольства.В дипмиссии отметили, что "совместная рабочая группа является частью продолжающейся инициативы двух стран по укреплению партнерства в области обороны и безопасности посредством промышленного сотрудничества".Там напомнили, что Великобритания недавно выдала Индии свою первую в Индо-Тихоокеанском регионе открытую генеральную экспортную лицензию, сократив сроки поставки для оборонных закупок.Самая большая в Индии оборонная выставка DefExpo 2022 открылась во вторник. Выставка DefExpo 2022 ранее была запланирована на 10-14 марта этого года и отложена из-за логистических проблем, с которыми столкнулись ее участники. Как отмечало минобороны Индии, представляя новые даты ее проведения, предстоящая выставка станет первой, в которой будут участвовать исключительно индийские компании. При этом индийскими компаниями будут считаться дочерние компании иностранных производителей оборудования в Индии, совместные предприятия с участием индийских фирм и подразделения компании, зарегистрированной в Индии.Как отметил секретарь министерства обороны Аджай Кумар, в ходе выставки планируется подписать более 400 меморандумов о взаимопонимании, "чтобы подтолкнуть Индию к самостоятельности в оборонном секторе и попытаться сделать продукцию конкурентоспособной по качеству на мировом уровне".
https://ria.ru/20221011/indiya-1822981114.html
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индия, великобритания, нью-дели, министерство обороны индии
Индия, Великобритания, Нью-Дели, Министерство обороны Индии
19:30 18.10.2022 (обновлено: 19:43 18.10.2022)
 
Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне

Британия и Индия провели первое заседание новой рабочей группы оборонной промышленности

© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
Рукопожатие. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт – РИА Новости. Индия и Великобритания создали новую совместную группу по обороне, ее первое заседание прошло на полях оборонной выставки DefExpo в индийском Гандинагаре, сообщило посольство Великобритании в Нью-Дели.
"Организации оборонной промышленности из Индии и Великобритании объединились, чтобы создать новую совместную рабочую группу оборонной промышленности для более эффективного сотрудничества. Инициативу поддерживает правительство Великобритании", - говорится в сообщении посольства.
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В дипмиссии отметили, что "совместная рабочая группа является частью продолжающейся инициативы двух стран по укреплению партнерства в области обороны и безопасности посредством промышленного сотрудничества".
Там напомнили, что Великобритания недавно выдала Индии свою первую в Индо-Тихоокеанском регионе открытую генеральную экспортную лицензию, сократив сроки поставки для оборонных закупок.
Самая большая в Индии оборонная выставка DefExpo 2022 открылась во вторник. Выставка DefExpo 2022 ранее была запланирована на 10-14 марта этого года и отложена из-за логистических проблем, с которыми столкнулись ее участники. Как отмечало минобороны Индии, представляя новые даты ее проведения, предстоящая выставка станет первой, в которой будут участвовать исключительно индийские компании. При этом индийскими компаниями будут считаться дочерние компании иностранных производителей оборудования в Индии, совместные предприятия с участием индийских фирм и подразделения компании, зарегистрированной в Индии.
Как отметил секретарь министерства обороны Аджай Кумар, в ходе выставки планируется подписать более 400 меморандумов о взаимопонимании, "чтобы подтолкнуть Индию к самостоятельности в оборонном секторе и попытаться сделать продукцию конкурентоспособной по качеству на мировом уровне".
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