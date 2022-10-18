https://ria.ru/20221018/sotrudnichestvo-1824970270.html

Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне

Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне - РИА Новости, 18.10.2022

Великобритания и Индия создали новую рабочую группу по обороне

Индия и Великобритания создали новую совместную группу по обороне, ее первое заседание прошло на полях оборонной выставки DefExpo в индийском Гандинагаре,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:30

2022-10-18T19:30

2022-10-18T19:43

индия

великобритания

нью-дели

министерство обороны индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт – РИА Новости. Индия и Великобритания создали новую совместную группу по обороне, ее первое заседание прошло на полях оборонной выставки DefExpo в индийском Гандинагаре, сообщило посольство Великобритании в Нью-Дели."Организации оборонной промышленности из Индии и Великобритании объединились, чтобы создать новую совместную рабочую группу оборонной промышленности для более эффективного сотрудничества. Инициативу поддерживает правительство Великобритании", - говорится в сообщении посольства.В дипмиссии отметили, что "совместная рабочая группа является частью продолжающейся инициативы двух стран по укреплению партнерства в области обороны и безопасности посредством промышленного сотрудничества".Там напомнили, что Великобритания недавно выдала Индии свою первую в Индо-Тихоокеанском регионе открытую генеральную экспортную лицензию, сократив сроки поставки для оборонных закупок.Самая большая в Индии оборонная выставка DefExpo 2022 открылась во вторник. Выставка DefExpo 2022 ранее была запланирована на 10-14 марта этого года и отложена из-за логистических проблем, с которыми столкнулись ее участники. Как отмечало минобороны Индии, представляя новые даты ее проведения, предстоящая выставка станет первой, в которой будут участвовать исключительно индийские компании. При этом индийскими компаниями будут считаться дочерние компании иностранных производителей оборудования в Индии, совместные предприятия с участием индийских фирм и подразделения компании, зарегистрированной в Индии.Как отметил секретарь министерства обороны Аджай Кумар, в ходе выставки планируется подписать более 400 меморандумов о взаимопонимании, "чтобы подтолкнуть Индию к самостоятельности в оборонном секторе и попытаться сделать продукцию конкурентоспособной по качеству на мировом уровне".

https://ria.ru/20221011/indiya-1822981114.html

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

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великобритания

нью-дели

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

индия, великобритания, нью-дели, министерство обороны индии