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РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.10.2022
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РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве
РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России", сообщает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:05
2022-10-18T14:05
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ."РЭЦ и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России". Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и генеральный директор ФГБУ "РСТ" (Российский институт стандартизации) Денис Миронов. Подписание состоялось 14 октября в завершающий день Международного технологического форума "Российская неделя стандартизации", организованного Росстандартом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении центра."Данное соглашение позволит признавать результаты сертификации продукции, проведенной в "Национальной системе сертификации", для получения знака "Сделано в России". Важно отметить, что органы по сертификации, которые с сегодняшнего дня стали партнерами программы "Сделано в России", располагаются в разных субъектах и проводят оценку соответствия продукции разных отраслей по добровольным требованиям, что расширяет компаниям возможности участия в программе", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.Российский институт стандартизации как владелец системы добровольной сертификации "Национальная система сертификации" (НСС), в рамках которой осуществляется добровольное подтверждение соответствия продукции национальным и международным стандартам, объединяет более 50 государственных органов по сертификации.В ходе открытой сессии "Национальная система сертификации: перезагрузка", помимо подписания двустороннего соглашения, состоялось обсуждение преимуществ и перспектив развития добровольной сертификации продукции и услуг.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия, Экономика
14:05 18.10.2022
 

РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ.

"РЭЦ и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России". Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и генеральный директор ФГБУ "РСТ" (Российский институт стандартизации) Денис Миронов. Подписание состоялось 14 октября в завершающий день Международного технологического форума "Российская неделя стандартизации", организованного Росстандартом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении центра.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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"Данное соглашение позволит признавать результаты сертификации продукции, проведенной в "Национальной системе сертификации", для получения знака "Сделано в России". Важно отметить, что органы по сертификации, которые с сегодняшнего дня стали партнерами программы "Сделано в России", располагаются в разных субъектах и проводят оценку соответствия продукции разных отраслей по добровольным требованиям, что расширяет компаниям возможности участия в программе", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.

Российский институт стандартизации как владелец системы добровольной сертификации "Национальная система сертификации" (НСС), в рамках которой осуществляется добровольное подтверждение соответствия продукции национальным и международным стандартам, объединяет более 50 государственных органов по сертификации.

В ходе открытой сессии "Национальная система сертификации: перезагрузка", помимо подписания двустороннего соглашения, состоялось обсуждение преимуществ и перспектив развития добровольной сертификации продукции и услуг.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РоссияЭкономика
 
 
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