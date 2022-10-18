РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ.
"РЭЦ и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России". Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и генеральный директор ФГБУ "РСТ" (Российский институт стандартизации) Денис Миронов. Подписание состоялось 14 октября в завершающий день Международного технологического форума "Российская неделя стандартизации", организованного Росстандартом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении центра.
"РЭЦ и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России". Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и генеральный директор ФГБУ "РСТ" (Российский институт стандартизации) Денис Миронов. Подписание состоялось 14 октября в завершающий день Международного технологического форума "Российская неделя стандартизации", организованного Росстандартом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении центра.
16 сентября, 15:38РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия
"Данное соглашение позволит признавать результаты сертификации продукции, проведенной в "Национальной системе сертификации", для получения знака "Сделано в России". Важно отметить, что органы по сертификации, которые с сегодняшнего дня стали партнерами программы "Сделано в России", располагаются в разных субъектах и проводят оценку соответствия продукции разных отраслей по добровольным требованиям, что расширяет компаниям возможности участия в программе", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.
Российский институт стандартизации как владелец системы добровольной сертификации "Национальная система сертификации" (НСС), в рамках которой осуществляется добровольное подтверждение соответствия продукции национальным и международным стандартам, объединяет более 50 государственных органов по сертификации.
В ходе открытой сессии "Национальная система сертификации: перезагрузка", помимо подписания двустороннего соглашения, состоялось обсуждение преимуществ и перспектив развития добровольной сертификации продукции и услуг.
Российский институт стандартизации как владелец системы добровольной сертификации "Национальная система сертификации" (НСС), в рамках которой осуществляется добровольное подтверждение соответствия продукции национальным и международным стандартам, объединяет более 50 государственных органов по сертификации.
В ходе открытой сессии "Национальная система сертификации: перезагрузка", помимо подписания двустороннего соглашения, состоялось обсуждение преимуществ и перспектив развития добровольной сертификации продукции и услуг.