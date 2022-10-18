https://ria.ru/20221018/soglashenie-1824867714.html

РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.10.2022

РЭЦ и институт стандартизации подписали соглашение о сотрудничестве

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России", сообщает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:05

2022-10-18T14:05

2022-10-18T14:05

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

россия

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ."РЭЦ и Российский институт стандартизации будут сотрудничать в рамках программы "Сделано в России". Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и генеральный директор ФГБУ "РСТ" (Российский институт стандартизации) Денис Миронов. Подписание состоялось 14 октября в завершающий день Международного технологического форума "Российская неделя стандартизации", организованного Росстандартом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении центра."Данное соглашение позволит признавать результаты сертификации продукции, проведенной в "Национальной системе сертификации", для получения знака "Сделано в России". Важно отметить, что органы по сертификации, которые с сегодняшнего дня стали партнерами программы "Сделано в России", располагаются в разных субъектах и проводят оценку соответствия продукции разных отраслей по добровольным требованиям, что расширяет компаниям возможности участия в программе", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.Российский институт стандартизации как владелец системы добровольной сертификации "Национальная система сертификации" (НСС), в рамках которой осуществляется добровольное подтверждение соответствия продукции национальным и международным стандартам, объединяет более 50 государственных органов по сертификации.В ходе открытой сессии "Национальная система сертификации: перезагрузка", помимо подписания двустороннего соглашения, состоялось обсуждение преимуществ и перспектив развития добровольной сертификации продукции и услуг.

https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия, экономика