https://ria.ru/20221018/sochi-1824646602.html
Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул
Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул
Заметный рост наблюдается при бронировании номерного фонда в Сочи в период предстоящих осенних каникул у школьников, заявил в понедельник мэр курорта Алексей... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:30
2022-10-18T10:30
2022-10-18T10:30
туризм
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
сочи
туристы
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_b7a4f302f4694fa14128b087771409e2.jpg
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Заметный рост наблюдается при бронировании номерного фонда в Сочи в период предстоящих осенних каникул у школьников, заявил в понедельник мэр курорта Алексей Копайгородский.Ранее пресс-служба городской мэрии информировала, что с начала 2022 года в Сочи отдохнули более шести миллионов туристов. К концу года курорт планирует встретить не менее семи миллионов гостей."В межсезонье сохраняется высокий спрос у туристов на наш город – занято более 70 процентов номерного фонда. Сегодня на планёрке с коллегами обсудили вопросы подготовки Сочи к осенним каникулам. Показатели брони в этот период заметно растут", — написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется санитарному порядку.Согласно информации на портале "Объясняем РФ", осенние каникулы в 2022 году наступят 29 октября и продолжатся до 6 ноября.
https://ria.ru/20221010/sochi-1822824277.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_267dd40dddd47cad95ae582c0443b4a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, туристы, куда можно лететь, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Алексей Копайгородский, Сочи, туристы, куда можно лететь, Отдых на море, отдых в России
Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул
Мэр Сочи отметил активное бронирование отелей на период школьных осенних каникул
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Заметный рост наблюдается при бронировании номерного фонда в Сочи в период предстоящих осенних каникул у школьников, заявил в понедельник мэр курорта Алексей Копайгородский.
Ранее пресс-служба городской мэрии информировала, что с начала 2022 года в Сочи отдохнули более шести миллионов туристов. К концу года курорт планирует встретить не менее семи миллионов гостей.
"В межсезонье сохраняется высокий спрос у туристов на наш город – занято более 70 процентов номерного фонда. Сегодня на планёрке с коллегами обсудили вопросы подготовки Сочи к осенним каникулам. Показатели брони в этот период заметно растут", — написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется санитарному порядку.
Согласно информации на портале "Объясняем РФ", осенние каникулы в 2022 году наступят 29 октября и продолжатся до 6 ноября.