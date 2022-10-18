https://ria.ru/20221018/sochi-1824646602.html

Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул

Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул - РИА Новости, 18.10.2022

Власти Сочи рассказали о спросе на отели на период школьных каникул

Заметный рост наблюдается при бронировании номерного фонда в Сочи в период предстоящих осенних каникул у школьников, заявил в понедельник мэр курорта Алексей... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:30

2022-10-18T10:30

2022-10-18T10:30

туризм

туризм

новости - туризм

алексей копайгородский

сочи

туристы

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_b7a4f302f4694fa14128b087771409e2.jpg

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Заметный рост наблюдается при бронировании номерного фонда в Сочи в период предстоящих осенних каникул у школьников, заявил в понедельник мэр курорта Алексей Копайгородский.Ранее пресс-служба городской мэрии информировала, что с начала 2022 года в Сочи отдохнули более шести миллионов туристов. К концу года курорт планирует встретить не менее семи миллионов гостей."В межсезонье сохраняется высокий спрос у туристов на наш город – занято более 70 процентов номерного фонда. Сегодня на планёрке с коллегами обсудили вопросы подготовки Сочи к осенним каникулам. Показатели брони в этот период заметно растут", — написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется санитарному порядку.Согласно информации на портале "Объясняем РФ", осенние каникулы в 2022 году наступят 29 октября и продолжатся до 6 ноября.

https://ria.ru/20221010/sochi-1822824277.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, туристы, куда можно лететь, отдых на море, отдых в россии