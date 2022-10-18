https://ria.ru/20221018/rgisi-1824798609.html

Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе

Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе - РИА Новости, 18.10.2022

Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе

Уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства построено в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:38

2022-10-18T10:38

2022-10-18T12:10

общество

сергей цивилев

томск

абакан

бийск

мариинский театр

русский музей

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824829855_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_41fc65c52fa8793234b24f4e7d0c8f2a.jpg

КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства построено в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кузбассе построено уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Общежитие для учащихся РГИСИ полностью готово к заселению: это 7-этажное здание на 240 мест", – говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет готов и учебный корпус РГИСИ, который готов на 87%."В Кузбассе сейчас идет финальный этап создания современных студенческих комплексов… Новое общежитие – это максимально благоустроенное, многофункциональное пространство. В ближайшее время сюда заедут студенты из Кузбасса, Томска, Абакана, Бийска, Нижнего Тагила, Сочи, Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Казани, Южно-Сахалинска, Китая. Из 85 студентов, которые на данный момент обучаются в сибирском филиале РГИСИ, 57 – иногородние, они выбрали Кузбасс для получения образования, и это высокая оценка нашей работы, которую мы делаем по повышению привлекательности вузов и качества жизни в регионе", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что в общежитии оборудованы блоки по две комнаты на два человека с кухней, душевыми, санузлами и гардеробными. На каждом этаже есть хозяйственно-бытовые комнаты, также есть помещения для самоподготовки, медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. Для маломобильных жильцов на входе в кампус предусмотрен электроподъемник.На территории образовательного городка 10 297 квадратных метров отведено для занятий спортом.Новейший учебный городок решает и проблему жилья преподавателей трех филиалов Сибирского культурно-образовательного комплекса. Для них в этом 17-этажном здании сделано 159 квартир.Проект Сибирского культурного комплекса в Кемерово предусматривает Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Музейно-выставочный центр (филиал Русского музея), Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом, Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий и общежитием, Фондохранилище с реставрационным центром и два жилых дома для преподавателей и артистов.Уже введены в эксплуатацию Филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; Филиал "Сибирский" Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа с двумя бассейнами и общежитие РГИСИ.

https://ria.ru/20221014/volgograd-1823945563.html

https://ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823017238.html

https://ria.ru/20221010/tsentr-1822792480.html

https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808361526.html

томск

абакан

бийск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей цивилев, томск, абакан, бийск, мариинский театр, русский музей, кемеровская область