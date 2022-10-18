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Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе - РИА Новости, 18.10.2022
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Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе
Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе - РИА Новости, 18.10.2022
Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе
Уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства построено в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:38
2022-10-18T12:10
общество
сергей цивилев
томск
абакан
бийск
мариинский театр
русский музей
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства построено в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кузбассе построено уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Общежитие для учащихся РГИСИ полностью готово к заселению: это 7-этажное здание на 240 мест", – говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет готов и учебный корпус РГИСИ, который готов на 87%."В Кузбассе сейчас идет финальный этап создания современных студенческих комплексов… Новое общежитие – это максимально благоустроенное, многофункциональное пространство. В ближайшее время сюда заедут студенты из Кузбасса, Томска, Абакана, Бийска, Нижнего Тагила, Сочи, Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Казани, Южно-Сахалинска, Китая. Из 85 студентов, которые на данный момент обучаются в сибирском филиале РГИСИ, 57 – иногородние, они выбрали Кузбасс для получения образования, и это высокая оценка нашей работы, которую мы делаем по повышению привлекательности вузов и качества жизни в регионе", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что в общежитии оборудованы блоки по две комнаты на два человека с кухней, душевыми, санузлами и гардеробными. На каждом этаже есть хозяйственно-бытовые комнаты, также есть помещения для самоподготовки, медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. Для маломобильных жильцов на входе в кампус предусмотрен электроподъемник.На территории образовательного городка 10 297 квадратных метров отведено для занятий спортом.Новейший учебный городок решает и проблему жилья преподавателей трех филиалов Сибирского культурно-образовательного комплекса. Для них в этом 17-этажном здании сделано 159 квартир.Проект Сибирского культурного комплекса в Кемерово предусматривает Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Музейно-выставочный центр (филиал Русского музея), Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом, Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий и общежитием, Фондохранилище с реставрационным центром и два жилых дома для преподавателей и артистов.Уже введены в эксплуатацию Филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; Филиал "Сибирский" Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа с двумя бассейнами и общежитие РГИСИ.
https://ria.ru/20221014/volgograd-1823945563.html
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общество, сергей цивилев, томск, абакан, бийск, мариинский театр, русский музей, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Томск, Абакан, Бийск, Мариинский театр, Русский музей, Кемеровская область
10:38 18.10.2022 (обновлено: 12:10 18.10.2022)
 
Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе

Правительство Кемеровской области сообщило о постройке уникального общежития РГИСИ

© Фото пресс-службы правительства КузбассаУникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе
Уникальное общежитие РГИСИ построено в Кузбассе
© Фото пресс-службы правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства построено в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе построено уникальное общежитие РГИСИ в составе комплекса Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Общежитие для учащихся РГИСИ полностью готово к заселению: это 7-этажное здание на 240 мест", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ближайшее время будет готов и учебный корпус РГИСИ, который готов на 87%.
"В Кузбассе сейчас идет финальный этап создания современных студенческих комплексов… Новое общежитие – это максимально благоустроенное, многофункциональное пространство. В ближайшее время сюда заедут студенты из Кузбасса, Томска, Абакана, Бийска, Нижнего Тагила, Сочи, Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Казани, Южно-Сахалинска, Китая. Из 85 студентов, которые на данный момент обучаются в сибирском филиале РГИСИ, 57 – иногородние, они выбрали Кузбасс для получения образования, и это высокая оценка нашей работы, которую мы делаем по повышению привлекательности вузов и качества жизни в регионе", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
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Уточняется, что в общежитии оборудованы блоки по две комнаты на два человека с кухней, душевыми, санузлами и гардеробными. На каждом этаже есть хозяйственно-бытовые комнаты, также есть помещения для самоподготовки, медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. Для маломобильных жильцов на входе в кампус предусмотрен электроподъемник.
На территории образовательного городка 10 297 квадратных метров отведено для занятий спортом.
Новейший учебный городок решает и проблему жилья преподавателей трех филиалов Сибирского культурно-образовательного комплекса. Для них в этом 17-этажном здании сделано 159 квартир.
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Проект Сибирского культурного комплекса в Кемерово предусматривает Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Музейно-выставочный центр (филиал Русского музея), Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом, Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий и общежитием, Фондохранилище с реставрационным центром и два жилых дома для преподавателей и артистов.
Уже введены в эксплуатацию Филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; Филиал "Сибирский" Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа с двумя бассейнами и общежитие РГИСИ.
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