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Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией - РИА Новости, 18.10.2022
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Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией
Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией - РИА Новости, 18.10.2022
Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией
"Ледяная война" Запада с Россией означает гибель "зеленой повестки" для Европы, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Все рассуждения о зеленой... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:38
2022-10-18T16:38
алексей пушков
олаф шольц
россия
европа
германия
в мире
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Ледяная война" Запада с Россией означает гибель "зеленой повестки" для Европы, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа - не более, чем демагогия", — сказал он. Он добавил, что невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути. "Шольц лишь еще раз подтверждает это своим решением о продлении работы АЭС в Германии", — резюмировал сенатор. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления работы всех трех действующих в стране АЭС - до 15 апреля 2023 года. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
https://ria.ru/20221018/putin-1824828062.html
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алексей пушков, олаф шольц, россия, европа, германия, в мире
Алексей Пушков, Олаф Шольц, Россия, Европа, Германия, В мире
16:38 18.10.2022
 
Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией

Пушков: конфронтация Запада с Россией приведет к гибели зеленой повестки в Европе

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Ледяная война" Запада с Россией означает гибель "зеленой повестки" для Европы, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

"Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа - не более, чем демагогия", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Он добавил, что невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути.

"Шольц лишь еще раз подтверждает это своим решением о продлении работы АЭС в Германии", — резюмировал сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления работы всех трех действующих в стране АЭС - до 15 апреля 2023 года.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Алексей ПушковОлаф ШольцРоссияЕвропаГерманияВ мире
 
 
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