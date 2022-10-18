https://ria.ru/20221018/pushkov-1824913826.html

Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией

Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией - РИА Новости, 18.10.2022

Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией

"Ледяная война" Запада с Россией означает гибель "зеленой повестки" для Европы, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Все рассуждения о зеленой... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:38

2022-10-18T16:38

2022-10-18T16:38

алексей пушков

олаф шольц

россия

европа

германия

в мире

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Ледяная война" Запада с Россией означает гибель "зеленой повестки" для Европы, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа - не более, чем демагогия", — сказал он. Он добавил, что невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути. "Шольц лишь еще раз подтверждает это своим решением о продлении работы АЭС в Германии", — резюмировал сенатор. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления работы всех трех действующих в стране АЭС - до 15 апреля 2023 года. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221018/putin-1824828062.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823391634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

алексей пушков, олаф шольц, россия, европа, германия, в мире