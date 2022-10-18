Пушков назвал последствия "ледяной войны" Запада с Россией
Пушков: конфронтация Запада с Россией приведет к гибели зеленой повестки в Европе
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Ледяная война" Запада с Россией означает гибель "зеленой повестки" для Европы, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа - не более, чем демагогия", — сказал он.
"Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа - не более, чем демагогия", — сказал он.
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Он добавил, что невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути.
"Шольц лишь еще раз подтверждает это своим решением о продлении работы АЭС в Германии", — резюмировал сенатор.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления работы всех трех действующих в стране АЭС - до 15 апреля 2023 года.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
"Шольц лишь еще раз подтверждает это своим решением о продлении работы АЭС в Германии", — резюмировал сенатор.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления работы всех трех действующих в стране АЭС - до 15 апреля 2023 года.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.