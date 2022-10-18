Рейтинг@Mail.ru
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/protivostoyanie-1824766325.html
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном - РИА Новости, 18.10.2022
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном
Слаженные действия России, Китая и Ирана способны существенно пошатнуть глобальное влияние США, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:24
2022-10-18T06:11
сша
иран
россия
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150623/41/1506234148_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bd1af608405c378e84c1031c72ff009b.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Слаженные действия России, Китая и Ирана способны существенно пошатнуть глобальное влияние США, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.Автор статьи отмечает, что США не смогут одновременно справиться с решением украинского кризиса, урегулированием китайско-тайваньского конфликта и сдерживанием Ирана."Война между США и их соперниками не неизбежна ни на одном из этих театров военных действий. Существует явная возможность во всех них", — считает американский историк."Лихорадочная напряженность" в отношениях с Китаем и Россией вынуждает Вашингтон осторожно действовать с Ираном, в то же время администрация Байдена должна опасаться провоцировать Си Цзиньпина, пока ведет противостояние с Москвой, резюмирует Хал Брэндс.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США ответственны за слом глобальной системы безопасности. Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824390380.html
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824572815.html
сша
иран
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150623/41/1506234148_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_9da6abac0a16166e3f54b42959d53949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, россия, в мире, китай
США, Иран, Россия, В мире, Китай
05:24 18.10.2022 (обновлено: 06:11 18.10.2022)
 
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном

Bloomberg: США не осилят одновременную военную конфронтацию против России, Китая и Ирана

CC BY 2.0 / US Army Africa / New Jersey Soldiers perform assault and support-for-fire missionsАмериканский солдат
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY 2.0 / US Army Africa / New Jersey Soldiers perform assault and support-for-fire missions
Американский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Слаженные действия России, Китая и Ирана способны существенно пошатнуть глобальное влияние США, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

"Правительство США часто с трудом справляется с более чем одним кризисом одновременно, потому что внимание высших политиков ограничено. Более того, в настоящее время у Америки меньше возможностей справляться с многочисленными военными вызовами, чем когда-либо со времен холодной войны. Значительные сокращения расходов на оборону в реальном выражении в начале 2010-х годов в сочетании с ухудшением обстановки с угрозами вынудили США принять оборонную стратегию "одной войны", а не стандарт "двух войн" 1990-х и 2000-х годов", — говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что США не смогут одновременно справиться с решением украинского кризиса, урегулированием китайско-тайваньского конфликта и сдерживанием Ирана.
"Война между США и их соперниками не неизбежна ни на одном из этих театров военных действий. Существует явная возможность во всех них", — считает американский историк.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 11:41
В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине
"Лихорадочная напряженность" в отношениях с Китаем и Россией вынуждает Вашингтон осторожно действовать с Ираном, в то же время администрация Байдена должна опасаться провоцировать Си Цзиньпина, пока ведет противостояние с Москвой, резюмирует Хал Брэндс.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США ответственны за слом глобальной системы безопасности. Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:41
WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США
 
СШАИранРоссияВ миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала