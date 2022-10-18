05:24 18.10.2022 (обновлено: 06:11 18.10.2022)
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном
Bloomberg: США не осилят одновременную военную конфронтацию против России, Китая и Ирана
CC BY 2.0 / US Army Africa / New Jersey Soldiers perform assault and support-for-fire missionsАмериканский солдат
Американский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Слаженные действия России, Китая и Ирана способны существенно пошатнуть глобальное влияние США, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.
"Правительство США часто с трудом справляется с более чем одним кризисом одновременно, потому что внимание высших политиков ограничено. Более того, в настоящее время у Америки меньше возможностей справляться с многочисленными военными вызовами, чем когда-либо со времен холодной войны. Значительные сокращения расходов на оборону в реальном выражении в начале 2010-х годов в сочетании с ухудшением обстановки с угрозами вынудили США принять оборонную стратегию "одной войны", а не стандарт "двух войн" 1990-х и 2000-х годов", — говорится в статье.
Автор статьи отмечает, что США не смогут одновременно справиться с решением украинского кризиса, урегулированием китайско-тайваньского конфликта и сдерживанием Ирана.
"Война между США и их соперниками не неизбежна ни на одном из этих театров военных действий. Существует явная возможность во всех них", — считает американский историк.
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"Лихорадочная напряженность" в отношениях с Китаем и Россией вынуждает Вашингтон осторожно действовать с Ираном, в то же время администрация Байдена должна опасаться провоцировать Си Цзиньпина, пока ведет противостояние с Москвой, резюмирует Хал Брэндс.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США ответственны за слом глобальной системы безопасности. Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.
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