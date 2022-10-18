https://ria.ru/20221018/protivostoyanie-1824766325.html

В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном

В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном - РИА Новости, 18.10.2022

В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном

Слаженные действия России, Китая и Ирана способны существенно пошатнуть глобальное влияние США, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T05:24

2022-10-18T05:24

2022-10-18T06:11

сша

иран

россия

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150623/41/1506234148_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bd1af608405c378e84c1031c72ff009b.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Слаженные действия России, Китая и Ирана способны существенно пошатнуть глобальное влияние США, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.Автор статьи отмечает, что США не смогут одновременно справиться с решением украинского кризиса, урегулированием китайско-тайваньского конфликта и сдерживанием Ирана."Война между США и их соперниками не неизбежна ни на одном из этих театров военных действий. Существует явная возможность во всех них", — считает американский историк."Лихорадочная напряженность" в отношениях с Китаем и Россией вынуждает Вашингтон осторожно действовать с Ираном, в то же время администрация Байдена должна опасаться провоцировать Си Цзиньпина, пока ведет противостояние с Москвой, резюмирует Хал Брэндс.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США ответственны за слом глобальной системы безопасности. Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824390380.html

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824572815.html

сша

иран

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, иран, россия, в мире, китай