https://ria.ru/20221018/prestupleniya-1824962228.html

Глава СПЧ направил за рубеж подборку материалов о преступлениях ВСУ

Глава СПЧ направил за рубеж подборку материалов о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022

Глава СПЧ направил за рубеж подборку материалов о преступлениях ВСУ

Совет по правам человека начал рассылку за рубеж девятой подборки материалов о преступлениях украинских войск и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:00

2022-10-18T19:00

2022-10-18T19:00

валерий фадеев

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет по правам человека начал рассылку за рубеж девятой подборки материалов о преступлениях украинских войск и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета."Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во вторник начал рассылать в международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International), зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам девятую по счету подборку свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что "террористические методы ведения войны остаются нормой для украинской армии".По данным СПЧ, в очередной подборке использовались и материалы, собранные по линии уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека регулярно рассылает подборки материалов о преступлениях украинских военных и нацбатальонов против гражданского населения: письма направлялись в международные организации, диппредставительства, напрямую политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.

https://ria.ru/20221012/sk-1823257653.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/oon-1824896261.html

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валерий фадеев, мария львова-белова, россия, оон, обсе, совет европы, общество, в мире