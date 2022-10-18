Глава СПЧ направил за рубеж подборку материалов о преступлениях ВСУ
Глава СПЧ Фадеев направил за рубеж подборку материалов о преступлениях украинских военных
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет по правам человека начал рассылку за рубеж девятой подборки материалов о преступлениях украинских войск и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета.
"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во вторник начал рассылать в международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International), зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам девятую по счету подборку свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.
В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что "террористические методы ведения войны остаются нормой для украинской армии".
По данным СПЧ, в очередной подборке использовались и материалы, собранные по линии уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека регулярно рассылает подборки материалов о преступлениях украинских военных и нацбатальонов против гражданского населения: письма направлялись в международные организации, диппредставительства, напрямую политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.