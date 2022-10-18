10:59 18.10.2022 (обновлено: 13:09 18.10.2022)
"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании
Полиция Дании сообщила, что "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2. Архивное фото
МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полицейские службы Дании и Норвегии создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов "Северный поток" и пришли к предварительному выводу о том, что они были повреждены "мощными взрывами", сообщила полиция Дании.
Сообщается, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на газопроводах в Балтийском море.
"Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что на основе предварительных выводов норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием инцидентов.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.