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"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании - РИА Новости, 18.10.2022
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"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании
"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании - РИА Новости, 18.10.2022
"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании
Полицейские службы Дании и Норвегии создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов "Северный поток" и пришли к... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:59
2022-10-18T13:09
в мире
мария захарова
дания
россия
норвегия
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полицейские службы Дании и Норвегии создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов "Северный поток" и пришли к предварительному выводу о том, что они были повреждены "мощными взрывами", сообщила полиция Дании.Сообщается, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на газопроводах в Балтийском море."Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что на основе предварительных выводов норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием инцидентов.При этом, отмечают в полиции, пока преждевременно говорить о возможном участии в этом расследовании Швеции и Германии, как и о том, когда расследование может завершиться.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221015/gazoprovod-1824344550.html
https://ria.ru/20221012/polsha-1823312614.html
https://ria.ru/20221017/rassledovanie-1824711602.html
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в мире, мария захарова, дания, россия, норвегия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Мария Захарова, Дания, Россия, Норвегия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
10:59 18.10.2022 (обновлено: 13:09 18.10.2022)
 
"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании

Полиция Дании сообщила, что "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полицейские службы Дании и Норвегии создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов "Северный поток" и пришли к предварительному выводу о том, что они были повреждены "мощными взрывами", сообщила полиция Дании.
Сообщается, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на газопроводах в Балтийском море.
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"Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что на основе предварительных выводов норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием инцидентов.
При этом, отмечают в полиции, пока преждевременно говорить о возможном участии в этом расследовании Швеции и Германии, как и о том, когда расследование может завершиться.
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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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В миреМария ЗахароваДанияРоссияНорвегияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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