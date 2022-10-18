https://ria.ru/20221018/potoki-1824807512.html

"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании

"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании - РИА Новости, 18.10.2022

"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила полиция Дании

Полицейские службы Дании и Норвегии создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов "Северный поток" и пришли к... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:59

2022-10-18T10:59

2022-10-18T13:09

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северный поток — 2

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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полицейские службы Дании и Норвегии создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов "Северный поток" и пришли к предварительному выводу о том, что они были повреждены "мощными взрывами", сообщила полиция Дании.Сообщается, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на газопроводах в Балтийском море."Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что на основе предварительных выводов норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием инцидентов.При этом, отмечают в полиции, пока преждевременно говорить о возможном участии в этом расследовании Швеции и Германии, как и о том, когда расследование может завершиться.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221015/gazoprovod-1824344550.html

https://ria.ru/20221012/polsha-1823312614.html

https://ria.ru/20221017/rassledovanie-1824711602.html

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в мире, мария захарова, дания, россия, норвегия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2