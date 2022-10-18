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ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/poteri-1824821778.html
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР - РИА Новости, 18.10.2022
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:37
2022-10-18T11:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 30 человек, две РСЗО БМ-21 "Град", два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
11:37 18.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и три танка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 30 человек, две РСЗО БМ-21 "Град", два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
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