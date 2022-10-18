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ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР

ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР - РИА Новости, 18.10.2022

ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:37

2022-10-18T11:37

2022-10-18T11:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 30 человек, две РСЗО БМ-21 "Град", два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр