https://ria.ru/20221018/poteri-1824821778.html
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР - РИА Новости, 18.10.2022
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:37
2022-10-18T11:37
2022-10-18T11:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821475465_0:20:2397:1368_1920x0_80_0_0_1210670bc7570bb00a683d095ae9f7d7.jpg
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 30 человек, две РСЗО БМ-21 "Град", два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821475465_0:0:2125:1594_1920x0_80_0_0_f594207066c6ec50c9a632f2e19e6818.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, сообщила ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и три танка