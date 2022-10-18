https://ria.ru/20221018/polsha-1824903039.html

В Польше резко подорожало проживание в отелях

В Польше резко подорожало проживание в отелях - РИА Новости, 18.10.2022

В Польше резко подорожало проживание в отелях

Гостиничные услуги значительно подорожали в Польше из-за роста стоимости электроэнергии и газа, следует из результатов исследования Экономической палаты... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:12

2022-10-18T16:12

2022-10-18T16:12

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Гостиничные услуги значительно подорожали в Польше из-за роста стоимости электроэнергии и газа, следует из результатов исследования Экономической палаты польской гостиничной индустрии.По данным экспертов, 86 процентов отелей в Польше приняли решение об увеличении цен. В среднем счета за электричество в таких объектах выросли на 200 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года. Цены на газ поднялись в среднем на 312 процентов, а в некоторых гостиницах счета увеличились даже на тысячу процентов.На положении гостиниц также негативно отражается падение спроса. В сентябре менее половины средств размещения были забронированы более чем на 70 процентов. В октябре отметку в 50 процентов преодолела лишь пятая часть отелей в Польше. На ноябрь — примерно три процента..Исследование проводилось 3-7 октября с участием 153 гостиниц, расположенных во всех регионах страны.

https://ria.ru/20221013/polsha-1823696495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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