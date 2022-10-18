https://ria.ru/20221018/politika-1824654042.html

Молчаливая поддержка. Какие сигналы Пекин послал России и Западу

Молчаливая поддержка. Какие сигналы Пекин послал России и Западу - РИА Новости, 18.10.2022

Молчаливая поддержка. Какие сигналы Пекин послал России и Западу

В Пекине проходит XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Открыл его руководитель КНР Си Цзиньпин — подвел итоги пятилетки, обозначил планы на будущее. О... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:08

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ху цзиньтао

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народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пекине проходит XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Открыл его руководитель КНР Си Цзиньпин — подвел итоги пятилетки, обозначил планы на будущее. О главном, что он сказал, — в материале РИА Новости.Третий срокРечь председателя КНР длилась менее двух часов, для подобных выступлений это немного. Китайский лидер призвал к ускорению военного строительства и подтвердил правильность выбранного курса.Ситуация в стране непростая. Китай еще не оправился от последствий пандемии и сохраняет при этом жесткую политику "нулевого COVID". В то же время Пекин усиливает экспансию за рубежом, в частности, посредством глобального проекта "Один пояс — один путь" по строительству портов и других объектов инфраструктуры в Азии и Африке."Следующие пять лет будут решающими", — отметил Си. Выступая перед почти двумя тысячами делегатов, он неоднократно ссылался на им же сформулированный несколько лет назад тезис о неизбежном "омоложении китайской нации". Впрочем, высшего руководства это может не коснуться.В 1990-х элита КПК согласилась ограничить срок полномочий генерального секретаря партии двумя пятилетками, чтобы предотвратить повторение борьбы за власть, как в предыдущие десятилетия. Партийный лидер также становится председателем комиссии, контролирующей Народно-освободительную армию Китая (НОАК), и получает титул национального руководителя — председателя КНР.Однако в 2018-м из конституции изъяли упоминание о двух сроках. Объяснили: Си должен иметь возможность остаться, если это понадобится для завершения реформ.На открытии съезда китайский лидер о третьем сроке не говорил, но пока конкурентов у него просто нет. Как указывает Вилли Лам, политолог Китайского университета Гонконга, Си поддержали многие влиятельные партийные лидеры, в том числе его предшественник на посту генерального секретаря Ху Цзиньтао, бывший премьер-министр Вэнь Цзябао и Сун Пин, 105-летний ветеран КПК, который помогал Си в начале карьеры. Серьезной оппозиции не предвидится. "Он намерен удерживать власть до тех пор, пока ему позволяет здоровье", — уверен Лам.Военный сценарий для ТайваняНОАК должна "защитить достоинство и основные интересы Китая", подчеркнул Си. По военным расходам КНР уступает лишь США. В Китае разрабатывают баллистические ракеты, строят авианосцы. "Мы будем быстрее модернизировать нашу военную теорию, личный состав и вооружение, — заявил Си под аплодисменты. — Мы усилим стратегический потенциал".В то же время Пекин — за многополярный мир, без лидерства одной страны. "Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы", — отметил Си, не упоминая конкретных "гегемонов".Председатель КНР назвал успешной тактику "нулевой терпимости" к COVID-19, когда власти оперативно купируют эпидемиологические угрозы, закрывая на карантин целые кварталы и города — невзирая на экономические издержки.Си пообещал, что КПК будет "укреплять самостоятельность" в области технологий и системы образования, а также активно привлекать зарубежных экспертов. Китай запустит и "крупные национальные проекты с долгосрочной важностью".Вопреки ожиданиям зарубежных аналитиков, об Украине Си не говорил. Зато много внимания уделил территориальным спорам внутри КНР. Одобрил подавление антипекинских манифестаций в Гонконге. Именно КПК, напомнил председатель, помогла бывшей британской колонии "вступить в новый этап, восстановить порядок и настроиться на процветание".Еще более категоричен он был по тайваньскому вопросу. "Мы продолжим стремиться к мирному воссоединению. Но мы никогда не пообещаем отказаться от применения силы. И мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", — провозгласил Си под овации.За безопасность без реформВ целом же выступление китайского лидера не принесло сенсаций, и, как отметил в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов, свидетельствовало скорее об атмосфере неопределенности в верхушке КПК."Во-первых, речь была относительно короткой. Во-вторых, она перенасыщена повторами, — говорит эксперт. — Си сосредоточился на достижениях, а не на перспективах. Пять лет назад, на XIX съезде был дан мощный теоретический срез. Можно было делать дальнейшие выводы. Сейчас о стабильности сказано больше, чем о реформах". Действительно, агентство Reuters подсчитало, что Си произнес слова "безопасность" или "защита" 73 раза — против 55 в 2017-м. А реформ коснулся лишь 16 раз — против 70.Как полагает Виноградов, последние вызовы — пандемия, торговая война с США — не вписываются в модель развития КНР. Слом произошел слишком быстро, поэтому власти вместо ответа на фундаментальном уровне предложили ситуативные меры, направленные на снятие тревожных симптомов. Непонятно, чем будет Си руководствоваться в ближайшие годы."Решение системных проблем отложили еще на пять лет. Нет никакой конкретики — по тому же Тайваню. КПК сосредоточилась на социальных аспектах, что позволило уйти от глобальных вызовов", — заключает эксперт.Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов считает речь Си вполне традиционной по всем параметрам: "Он сделал акцент на достижениях, показывая, что страна развивается по плану и глобальные вызовы на это не влияют. При этом дал понять, что надо готовиться к новым сложностям. Отсюда предложения по усилению национальной безопасности, армии".Что касается международной политики, то, добавляет Маслов, Си удалось обозначить главные принципы Китая — открытость вкупе с противостоянием чьей-либо гегемонии, — не называя конкретно "врагов" или "друзей". По мнению эксперта, для Москвы это однозначно позитивный сигнал, свидетельствующий как минимум о том, что КНР не отворачивается от России, даже если избегает прямых заверений в поддержке.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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