08:00 18.10.2022 (обновлено: 08:08 18.10.2022)
Молчаливая поддержка. Какие сигналы Пекин послал России и Западу
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пекине проходит XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Открыл его руководитель КНР Си Цзиньпин — подвел итоги пятилетки, обозначил планы на будущее. О главном, что он сказал, — в материале РИА Новости.
Третий срок
Речь председателя КНР длилась менее двух часов, для подобных выступлений это немного. Китайский лидер призвал к ускорению военного строительства и подтвердил правильность выбранного курса.
© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Ситуация в стране непростая. Китай еще не оправился от последствий пандемии и сохраняет при этом жесткую политику "нулевого COVID". В то же время Пекин усиливает экспансию за рубежом, в частности, посредством глобального проекта "Один пояс — один путь" по строительству портов и других объектов инфраструктуры в Азии и Африке.
"Следующие пять лет будут решающими", — отметил Си. Выступая перед почти двумя тысячами делегатов, он неоднократно ссылался на им же сформулированный несколько лет назад тезис о неизбежном "омоложении китайской нации". Впрочем, высшего руководства это может не коснуться.
В 1990-х элита КПК согласилась ограничить срок полномочий генерального секретаря партии двумя пятилетками, чтобы предотвратить повторение борьбы за власть, как в предыдущие десятилетия. Партийный лидер также становится председателем комиссии, контролирующей Народно-освободительную армию Китая (НОАК), и получает титул национального руководителя — председателя КНР.
Однако в 2018-м из конституции изъяли упоминание о двух сроках. Объяснили: Си должен иметь возможность остаться, если это понадобится для завершения реформ.
На открытии съезда китайский лидер о третьем сроке не говорил, но пока конкурентов у него просто нет. Как указывает Вилли Лам, политолог Китайского университета Гонконга, Си поддержали многие влиятельные партийные лидеры, в том числе его предшественник на посту генерального секретаря Ху Цзиньтао, бывший премьер-министр Вэнь Цзябао и Сун Пин, 105-летний ветеран КПК, который помогал Си в начале карьеры. Серьезной оппозиции не предвидится. "Он намерен удерживать власть до тех пор, пока ему позволяет здоровье", — уверен Лам.
Военный сценарий для Тайваня
НОАК должна "защитить достоинство и основные интересы Китая", подчеркнул Си. По военным расходам КНР уступает лишь США. В Китае разрабатывают баллистические ракеты, строят авианосцы. "Мы будем быстрее модернизировать нашу военную теорию, личный состав и вооружение, — заявил Си под аплодисменты. — Мы усилим стратегический потенциал".
© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине
В то же время Пекин — за многополярный мир, без лидерства одной страны. "Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы", — отметил Си, не упоминая конкретных "гегемонов".
Председатель КНР назвал успешной тактику "нулевой терпимости" к COVID-19, когда власти оперативно купируют эпидемиологические угрозы, закрывая на карантин целые кварталы и города — невзирая на экономические издержки.
Си пообещал, что КПК будет "укреплять самостоятельность" в области технологий и системы образования, а также активно привлекать зарубежных экспертов. Китай запустит и "крупные национальные проекты с долгосрочной важностью".
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Вопреки ожиданиям зарубежных аналитиков, об Украине Си не говорил. Зато много внимания уделил территориальным спорам внутри КНР. Одобрил подавление антипекинских манифестаций в Гонконге. Именно КПК, напомнил председатель, помогла бывшей британской колонии "вступить в новый этап, восстановить порядок и настроиться на процветание".
Еще более категоричен он был по тайваньскому вопросу. "Мы продолжим стремиться к мирному воссоединению. Но мы никогда не пообещаем отказаться от применения силы. И мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", — провозгласил Си под овации.
За безопасность без реформ
В целом же выступление китайского лидера не принесло сенсаций, и, как отметил в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов, свидетельствовало скорее об атмосфере неопределенности в верхушке КПК.
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкЧлены Политбюро на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, который открылся в Доме народных собраний в Пекине
Члены Политбюро на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, который открылся в Доме народных собраний в Пекине
"Во-первых, речь была относительно короткой. Во-вторых, она перенасыщена повторами, — говорит эксперт. — Си сосредоточился на достижениях, а не на перспективах. Пять лет назад, на XIX съезде был дан мощный теоретический срез. Можно было делать дальнейшие выводы. Сейчас о стабильности сказано больше, чем о реформах". Действительно, агентство Reuters подсчитало, что Си произнес слова "безопасность" или "защита" 73 раза — против 55 в 2017-м. А реформ коснулся лишь 16 раз — против 70.
Как полагает Виноградов, последние вызовы — пандемия, торговая война с США — не вписываются в модель развития КНР. Слом произошел слишком быстро, поэтому власти вместо ответа на фундаментальном уровне предложили ситуативные меры, направленные на снятие тревожных симптомов. Непонятно, чем будет Си руководствоваться в ближайшие годы.
"Решение системных проблем отложили еще на пять лет. Нет никакой конкретики — по тому же Тайваню. КПК сосредоточилась на социальных аспектах, что позволило уйти от глобальных вызовов", — заключает эксперт.
Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов считает речь Си вполне традиционной по всем параметрам: "Он сделал акцент на достижениях, показывая, что страна развивается по плану и глобальные вызовы на это не влияют. При этом дал понять, что надо готовиться к новым сложностям. Отсюда предложения по усилению национальной безопасности, армии".
Что касается международной политики, то, добавляет Маслов, Си удалось обозначить главные принципы Китая — открытость вкупе с противостоянием чьей-либо гегемонии, — не называя конкретно "врагов" или "друзей". По мнению эксперта, для Москвы это однозначно позитивный сигнал, свидетельствующий как минимум о том, что КНР не отворачивается от России, даже если избегает прямых заверений в поддержке.