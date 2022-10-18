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Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске

Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске

Краснодарский край возьмёт на себя часть расходов на похороны погибших после ЧП в многоквартирном доме в Ейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:53

2022-10-18T08:53

2022-10-18T09:07

происшествия

ейск

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Краснодарский край возьмёт на себя часть расходов на похороны погибших после ЧП в многоквартирном доме в Ейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и 3 детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей."Край возьмёт на себя часть расходов на похороны пострадавших в доме Ейска", - сказал собеседник агентства.

ейск

краснодарский край

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Следственные действия на месте крушения самолета Су-34 Следственные действия на месте крушения самолета Су-34 2022-10-18T08:53 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске, видео