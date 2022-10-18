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Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске
Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске
Краснодарский край возьмёт на себя часть расходов на похороны погибших после ЧП в многоквартирном доме в Ейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:53
2022-10-18T08:53
2022-10-18T09:07
происшествия
ейск
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Краснодарский край возьмёт на себя часть расходов на похороны погибших после ЧП в многоквартирном доме в Ейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и 3 детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей."Край возьмёт на себя часть расходов на похороны пострадавших в доме Ейска", - сказал собеседник агентства.
ейск
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
2022-10-18T08:53
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске, видео
Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Краснодарский край возьмёт на себя часть расходов на похороны погибших после ЧП в многоквартирном доме в Ейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
2022-10-18T08:53
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08:53 18.10.2022 (обновлено: 09:07 18.10.2022)
Власти Кубани помогут с похоронами погибших после ЧП с Су-34 в Ейске
Кубань возьмет на себя часть расходов на похороны погибших после ЧП с Су-34 в Ейске