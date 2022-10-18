https://ria.ru/20221018/pogoda-1824780130.html

Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра

Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра - РИА Новости, 18.10.2022

Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра

Сильный дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, ожидаются во вторник с 09.00 до 16.00 в Москве, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:14

2022-10-18T09:14

2022-10-18T09:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сильный дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, ожидаются во вторник с 09.00 до 16.00 в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня с 09.00 до 16.00 в столице местами ожидается сильный дождь. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221018/pogoda-1824773789.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, telegram (приложение), общество, погода