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Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра
Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра - РИА Новости, 18.10.2022
Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра
Сильный дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, ожидаются во вторник с 09.00 до 16.00 в Москве, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:14
2022-10-18T09:14
2022-10-18T09:14
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сильный дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, ожидаются во вторник с 09.00 до 16.00 в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня с 09.00 до 16.00 в столице местами ожидается сильный дождь. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Telegram (приложение), Общество, Погода
Москвичей попросили быть внимательными из-за сильного дождя и ветра
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном дожде и порывистом ветре