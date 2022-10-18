https://ria.ru/20221018/pogoda-1824775177.html

Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре

Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре - РИА Новости, 18.10.2022

Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре

Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:25

2022-10-18T08:25

2022-10-18T08:25

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 16:00 часов 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода