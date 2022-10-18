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Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре - РИА Новости, 18.10.2022
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Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре - РИА Новости, 18.10.2022
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре
Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:25
2022-10-18T08:25
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 16:00 часов 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
08:25 18.10.2022
 
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре

МЧС опубликовало предупреждение о сильном дожде и ветре в Москве днем во вторник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДождь и ветер в Москве
Дождь и ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь и ветер в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 16:00 часов 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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