https://ria.ru/20221018/pogoda-1824775177.html
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре - РИА Новости, 18.10.2022
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре
Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:25
2022-10-18T08:25
2022-10-18T08:25
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в период с 09:00 до 16:00 часов во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 16:00 часов 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре
МЧС опубликовало предупреждение о сильном дожде и ветре в Москве днем во вторник