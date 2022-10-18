21:00 18.10.2022 (обновлено: 21:06 18.10.2022)
Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022"
© РИА НовостиСпецпроект дизайнеров медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory стал победителем десятого ежегодном конкурса в области дизайна и продвижения "МедиаБренд"
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спецпроект медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory ("Голос Победы") стал победителем десятого ежегодного конкурса в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Жюри отметило работу в номинации "Лучший дизайн проекта в digital-среде".
Церемония награждения лауреатов состоялась во вторник в Москве.
Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.
Конкурс "МедиаБренд" проводится раз в год и призван выявить лучших в сфере "маркетинг, продвижение и дизайн современных медиа". Организаторы ставят своей задачей создать честный конкурс с максимально открытой и прозрачной системой судейства.
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