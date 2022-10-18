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Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022" - РИА Новости, 18.10.2022
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Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022"
Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022" - РИА Новости, 18.10.2022
Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022"
Спецпроект медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory ("Голос Победы") стал победителем десятого ежегодного конкурса в области дизайна и продвижения... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:00
2022-10-18T21:06
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спецпроект медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory ("Голос Победы") стал победителем десятого ежегодного конкурса в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Жюри отметило работу в номинации "Лучший дизайн проекта в digital-среде".Церемония награждения лауреатов состоялась во вторник в Москве.Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.Конкурс "МедиаБренд" проводится раз в год и призван выявить лучших в сфере "маркетинг, продвижение и дизайн современных медиа". Организаторы ставят своей задачей создать честный конкурс с максимально открытой и прозрачной системой судейства."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Алёна Пава
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РИА Новости
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миа "россия сегодня", новости агентства, общество, технологии, медиа, медиа - общество
МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Общество, Технологии, Медиа, Медиа - Общество
21:00 18.10.2022 (обновлено: 21:06 18.10.2022)
 

Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022"

© РИА НовостиСпецпроект дизайнеров медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory стал победителем десятого ежегодном конкурса в области дизайна и продвижения "МедиаБренд"
Спецпроект дизайнеров медиагруппы Россия сегодня Voice of the Victory стал победителем десятого ежегодном конкурса в области дизайна и продвижения МедиаБренд - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спецпроект медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory ("Голос Победы") стал победителем десятого ежегодного конкурса в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Жюри отметило работу в номинации "Лучший дизайн проекта в digital-среде".
Церемония награждения лауреатов состоялась во вторник в Москве.
Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.
Конкурс "МедиаБренд" проводится раз в год и призван выявить лучших в сфере "маркетинг, продвижение и дизайн современных медиа". Организаторы ставят своей задачей создать честный конкурс с максимально открытой и прозрачной системой судейства.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Награда национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов Финкор - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:30
Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"
 
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