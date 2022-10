https://ria.ru/20221018/pobediteli-1824984165.html

Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022"

Спецпроект медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory ("Голос Победы") стал победителем десятого ежегодного конкурса в области дизайна и продвижения... РИА Новости, 18.10.2022

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спецпроект медиагруппы "Россия сегодня" Voice of the Victory ("Голос Победы") стал победителем десятого ежегодного конкурса в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Жюри отметило работу в номинации "Лучший дизайн проекта в digital-среде".Церемония награждения лауреатов состоялась во вторник в Москве.Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.Конкурс "МедиаБренд" проводится раз в год и призван выявить лучших в сфере "маркетинг, продвижение и дизайн современных медиа". Организаторы ставят своей задачей создать честный конкурс с максимально открытой и прозрачной системой судейства."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

Алёна Пава

