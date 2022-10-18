https://ria.ru/20221018/otvetstvennost-1824811706.html

Губернаторы должны нести ответственность за мобилизованных, заявил Трутнев

Губернаторы должны нести ответственность за мобилизованных, заявил Трутнев - РИА Новости, 18.10.2022

Губернаторы должны нести ответственность за мобилизованных, заявил Трутнев

Ответственность за подготовку мобилизованных должны нести и губернаторы, главы ЕАО и Хабаровского края помогают призванным в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:11

2022-10-18T11:11

2022-10-18T11:11

юрий трутнев

частичная мобилизация в россии

россия

хабаровский край

дальневосточный фо

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БИРОБИДЖАН, 18 окт – РИА Новости. Ответственность за подготовку мобилизованных должны нести и губернаторы, главы ЕАО и Хабаровского края помогают призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Ответственность за то, как идет подготовка, несут не только военкоматы и минобороны, но и губернаторы. Губернатор – это высшее должностное лицо субъекта, за все, что в нем происходит, отвечает губернатор", - сказал Трутнев журналистам.Он отметил, что в Хабаровском крае и в ЕАО губернаторы помогают мобилизованным. Трутнев поблагодарил их.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html

россия

хабаровский край

дальневосточный фо

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юрий трутнев, частичная мобилизация в россии, россия, хабаровский край, дальневосточный фо