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Опрос показал, что консерваторы желают отставки премьера Британии - РИА Новости, 18.10.2022
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Опрос показал, что консерваторы желают отставки премьера Британии
Опрос показал, что консерваторы желают отставки премьера Британии - РИА Новости, 18.10.2022
Опрос показал, что консерваторы желают отставки премьера Британии
Большинство членов Консервативной партии считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна уйти в отставку, при этом треть тори хочет, чтобы вернулся РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:26
2022-10-18T15:32
в мире
борис джонсон
лиз трасс
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Большинство членов Консервативной партии считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна уйти в отставку, при этом треть тори хочет, чтобы вернулся Борис Джонсон, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой."Новый экспресс-опрос… членов Консервативной партии показал, что 55% из них хотят отставки премьер-министра", - говорится на сайте компании. Отмечается, что только 38% опрошенных тори хотят, чтобы Трасс осталась на своем посту. Тем не менее среди тех, кто голосовал за Трасс на выборах лидера партии, большинство (57%) выступают за то, чтобы она продолжила занимать пост премьера, лишь 39% хотят, чтобы она ушла в отставку.Примечательно, что каждый третий респондент (32%) хочет, чтобы предшественник Трасс Борис Джонсон вернулся на пост премьера. При этом 23% желают назначения экс-главы минфина Риши Сунака, а 10% - министра обороны Бена Уоллеса.Опрос был проведен среди 530 консерваторов с 17 по 18 октября.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html
https://ria.ru/20221017/trass-1824490825.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, риши сунак, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания
15:26 18.10.2022 (обновлено: 15:32 18.10.2022)
 
Опрос показал, что консерваторы желают отставки премьера Британии

Опрос YouGov: большинство консерваторов считают, что премьер Трасс должна уйти в отставку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Большинство членов Консервативной партии считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна уйти в отставку, при этом треть тори хочет, чтобы вернулся Борис Джонсон, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 08:00
В Британии уже ищут замену Лиз Трасс
"Новый экспресс-опрос… членов Консервативной партии показал, что 55% из них хотят отставки премьер-министра", - говорится на сайте компании. Отмечается, что только 38% опрошенных тори хотят, чтобы Трасс осталась на своем посту. Тем не менее среди тех, кто голосовал за Трасс на выборах лидера партии, большинство (57%) выступают за то, чтобы она продолжила занимать пост премьера, лишь 39% хотят, чтобы она ушла в отставку.
Примечательно, что каждый третий респондент (32%) хочет, чтобы предшественник Трасс Борис Джонсон вернулся на пост премьера. При этом 23% желают назначения экс-главы минфина Риши Сунака, а 10% - министра обороны Бена Уоллеса.
Опрос был проведен среди 530 консерваторов с 17 по 18 октября.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 02:15
СМИ: высокопоставленные консерваторы обсудили возможную отставку Трасс
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 03:28
"Верхушка айсберга". WP объяснила, почему Трасс сравнили с салатом
 
В миреБорис ДжонсонЛиз ТрассРиши СунакВеликобритания
 
 
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