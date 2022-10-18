https://ria.ru/20221018/otnosheniya-1825003902.html

Италия идет к "двусмысленности" в отношении к России, заявила оппозиция

Италия идет к "двусмысленности" в отношении к России, заявила оппозиция - РИА Новости, 18.10.2022

Италия идет к "двусмысленности" в отношении к России, заявила оппозиция

Новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну в сторону "двусмысленности" в отношении России, РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T23:39

2022-10-18T23:39

2022-10-18T23:43

энрико летта

сильвио берлускони

украина

владимир путин

нато

вперед, италия

россия

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29665/54/296655429_0:196:717:599_1920x0_80_0_0_ecb371554c20513df53340db1aeaab77.jpg

РИМ, 18 окт – РИА Новости. Новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну в сторону "двусмысленности" в отношении России, считает лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта."Это не фольклор, это не шутки. Со стороны нового большинства происходит опасное смещение Италии в направлении все большей двусмысленности в отношении России", - написал во вторник вечером в Twitter бывший премьер-министр Италии.Озабоченность Летты, по всей видимости, объясняется последними заявлениями основателя и бессменного лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и нового председателя Палаты депутатов национального парламента, заместителя федерального секретаря партии "Лига" Лоренцо Фонтаны.Ранее во вторник некоторые местные СМИ сообщили, что во время встречи с депутатами своей партии Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил им, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.В свою очередь Фонтана во вторник в эфире государственного телеканала Rai1 призвал к осторожности в отношении антироссийских санкций, отметив, что они могут иметь эффект бумеранга, и в результате Италия и вся Европа рискуют оказаться в весьма сложном положении.На досрочных парламентских выборах 25 сентября уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, в которую входят партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и небольшое объединение "Мы, умеренные". В обеих палатах нового национального парламента этот альянс имеет абсолютное большинство голосов. При этом ведущей политической силой страны впервые стали "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html

https://ria.ru/20221016/evropa-1824422909.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энрико летта, сильвио берлускони, украина, владимир путин, нато, вперед, италия, россия, италия, в мире