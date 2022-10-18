23:39 18.10.2022 (обновлено: 23:43 18.10.2022)
Италия идет к "двусмысленности" в отношении к России, заявила оппозиция
Лидер оппозиции Летта: Италия смещается к "двусмысленности" в отношении к России
Здание парламента Италии. Архивное фото
РИМ, 18 окт – РИА Новости. Новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну в сторону "двусмысленности" в отношении России, считает лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта.
"Это не фольклор, это не шутки. Со стороны нового большинства происходит опасное смещение Италии в направлении все большей двусмысленности в отношении России", - написал во вторник вечером в Twitter бывший премьер-министр Италии.
Озабоченность Летты, по всей видимости, объясняется последними заявлениями основателя и бессменного лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и нового председателя Палаты депутатов национального парламента, заместителя федерального секретаря партии "Лига" Лоренцо Фонтаны.
Ранее во вторник некоторые местные СМИ сообщили, что во время встречи с депутатами своей партии Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил им, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.
В свою очередь Фонтана во вторник в эфире государственного телеканала Rai1 призвал к осторожности в отношении антироссийских санкций, отметив, что они могут иметь эффект бумеранга, и в результате Италия и вся Европа рискуют оказаться в весьма сложном положении.
На досрочных парламентских выборах 25 сентября уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, в которую входят партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и небольшое объединение "Мы, умеренные". В обеих палатах нового национального парламента этот альянс имеет абсолютное большинство голосов. При этом ведущей политической силой страны впервые стали "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.
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