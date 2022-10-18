Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/osuzhdenie-1824895353.html
Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику
Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику - РИА Новости, 18.10.2022
Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику
Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по международному антитеррористическому сотрудничеству Владимир Тарабрин резко осудил выступление постпреда... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:40
2022-10-18T15:40
в мире
владимир тарабрин
сергей лавров
владимир путин
австралия
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/88/1557358825_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_77d1c5c81903ebd051d525a3af17597b.jpg
ДУШАНБЕ, 18 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по международному антитеррористическому сотрудничеству Владимир Тарабрин резко осудил выступление постпреда Австралии в ООН Митча Файтфилда, который негативно высказался в адрес российской спецоперации на Украине.Файтфилд, выступая на конференции "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов" в Душанбе, осудил действия России на Украине.Как отметил Тарабрин, австралийский дипломат решил использовать площадку этой конференции для обвинений в адрес Российской Федерации."Россия отвергает нападки делегата из Австралии, государства, далекого от региона, явно не озабоченного проблемами борьбы с терроризмом в Центральной Азии. Он просто использовал площадку данной конференции для того, чтобы кинуть в адрес России свои ложные обвинения", - заявил российский дипломат."Наша дело правое, цели спецоперации будут достигнуты!" - добавил Тарабрин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
https://ria.ru/20221018/ukraina-1824866942.html
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
австралия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/88/1557358825_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_3f17f1a5f8bf1c5e61d30bca608240ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир тарабрин, сергей лавров, владимир путин, австралия, украина, россия, оон
В мире, Владимир Тарабрин, Сергей Лавров, Владимир Путин, Австралия, Украина, Россия, ООН
15:40 18.10.2022
 
Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику

Российский дипломат Тарабрин осудил постпреда Австралии в ООН за обвинения в адрес России

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииРоссийский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по международному антитеррористическому сотрудничеству Владимир Тарабрин резко осудил выступление постпреда Австралии в ООН Митча Файтфилда, который негативно высказался в адрес российской спецоперации на Украине.
Файтфилд, выступая на конференции "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов" в Душанбе, осудил действия России на Украине.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 08:00
Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит
Как отметил Тарабрин, австралийский дипломат решил использовать площадку этой конференции для обвинений в адрес Российской Федерации.
"Россия отвергает нападки делегата из Австралии, государства, далекого от региона, явно не озабоченного проблемами борьбы с терроризмом в Центральной Азии. Он просто использовал площадку данной конференции для того, чтобы кинуть в адрес России свои ложные обвинения", - заявил российский дипломат.
"Наша дело правое, цели спецоперации будут достигнуты!" - добавил Тарабрин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 14:04
В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Украинские новобранцы во время курса боевой подготовки с британскими военными на юге Англии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:00
В ожидании поражения: Западу еще не поздно отказаться от потерянного
 
В миреВладимир ТарабринСергей ЛавровВладимир ПутинАвстралияУкраинаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала