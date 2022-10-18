https://ria.ru/20221018/osuzhdenie-1824895353.html

Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику

Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику - РИА Новости, 18.10.2022

Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику

Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по международному антитеррористическому сотрудничеству Владимир Тарабрин резко осудил выступление постпреда... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:40

2022-10-18T15:40

2022-10-18T15:40

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ДУШАНБЕ, 18 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по международному антитеррористическому сотрудничеству Владимир Тарабрин резко осудил выступление постпреда Австралии в ООН Митча Файтфилда, который негативно высказался в адрес российской спецоперации на Украине.Файтфилд, выступая на конференции "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов" в Душанбе, осудил действия России на Украине.Как отметил Тарабрин, австралийский дипломат решил использовать площадку этой конференции для обвинений в адрес Российской Федерации."Россия отвергает нападки делегата из Австралии, государства, далекого от региона, явно не озабоченного проблемами борьбы с терроризмом в Центральной Азии. Он просто использовал площадку данной конференции для того, чтобы кинуть в адрес России свои ложные обвинения", - заявил российский дипломат."Наша дело правое, цели спецоперации будут достигнуты!" - добавил Тарабрин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221018/ukraina-1824866942.html

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

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в мире, владимир тарабрин, сергей лавров, владимир путин, австралия, украина, россия, оон