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Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия против Украины - РИА Новости, 18.10.2022
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Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия против Украины
Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия против Украины - РИА Новости, 18.10.2022
Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия против Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил как "низкий" риск применения ядерного оружия против Украины. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:16
2022-10-18T19:16
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил как "низкий" риск применения ядерного оружия против Украины."Мы внимательно следим за действиям (России - ред.) и сохраняем бдительность, особенно, когда речь идет об учениях. Риск ядерного удара по Украине, использования ядерного оружия низкий. Но потенциальные последствия этого очень велики, поэтому мы должны принимать всерьез этот риск", - сказал он, выступая на ежегодном Берлинском форуме по внешней политике.По его словам, в этой связи НАТО доводит до России информацию о самых серьезных последствиях такого шага, а также о том, что "ядерную войну нельзя выиграть". "До настоящего момента мы не наблюдаем изменения в готовности ядерных сил России", - сказал он.
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, россия
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Россия
19:16 18.10.2022
 
Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия против Украины

Генсек НАТО Столтенберг оценил как "низкий" риск применения ядерного оружия против Украины

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил как "низкий" риск применения ядерного оружия против Украины.
"Мы внимательно следим за действиям (России - ред.) и сохраняем бдительность, особенно, когда речь идет об учениях. Риск ядерного удара по Украине, использования ядерного оружия низкий. Но потенциальные последствия этого очень велики, поэтому мы должны принимать всерьез этот риск", - сказал он, выступая на ежегодном Берлинском форуме по внешней политике.
По его словам, в этой связи НАТО доводит до России информацию о самых серьезных последствиях такого шага, а также о том, что "ядерную войну нельзя выиграть". "До настоящего момента мы не наблюдаем изменения в готовности ядерных сил России", - сказал он.
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