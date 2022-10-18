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Медведев призвал совершенствовать целевое обучение в условиях санкций - РИА Новости, 18.10.2022
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Медведев призвал совершенствовать целевое обучение в условиях санкций
Медведев призвал совершенствовать целевое обучение в условиях санкций - РИА Новости, 18.10.2022
Медведев призвал совершенствовать целевое обучение в условиях санкций
Технологическая и санкционная блокада России сохранятся на неопределенное время, поэтому система целевого обучения в профильных вузах, которые готовят... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
общество
образование - общество
дмитрий медведев
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Технологическая и санкционная блокада России сохранятся на неопределенное время, поэтому система целевого обучения в профильных вузах, которые готовят специалистов в области разработки лекарств, биомедицины и биоинформатики, должна совершенствоваться, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно совершенствовать систему целевого обучения в профильных вузах в рамках федеральных государственных стандартов, более гибко подходить к программам с учетом актуальных запросов рынка и, конечно, расширять систему практической подготовки", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Это, по его словам, позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, от которых зависит защита технологического суверенитета страны "даже в условиях тех санкционных режимов и технологической блокады, которые есть сегодня, и по всей вероятности, сохранятся на неопределенное время".Медведев отметил, что подготовка квалифицированных кадров в области разработки, испытаний и производства лекарств и медицинских изделий в сфере биомедицины и биоинформатики в современных условиях становится особенно востребованной. Для получения высшего образования по этим специальностям в 75 организациях выделено более 50 тысяч бюджетных мест, и все они заполнены, добавил он."Главная задача - приблизить теоретические знания студентов. аспирантов, ординаторов к реальным потребностям, к реальной практике, к тому, чем сейчас занимаются отечественные лаборатории, фармацевтические производства, исследовательские центры, так чтобы не нужно было тратить время на дополнительную переподготовку или на то, как раньше говорили, на то, чтобы забывать все, что учили в университете. Нужно активней привлекать работодателей к учебному процессу", - отметил зампред Совбеза.Также Медведев предложил подумать о дальнейшей работе комиссии - ее приоритетах и, возможно, внесении изменений "с учетом реально сложившейся ситуации".
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html
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общество, образование - общество, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии
Общество, Образование - Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Санкции в отношении России
16:05 18.10.2022
 
Медведев призвал совершенствовать целевое обучение в условиях санкций

Медведев призвал совершенствовать целевое обучение из-за технологической блокады

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Технологическая и санкционная блокада России сохранятся на неопределенное время, поэтому система целевого обучения в профильных вузах, которые готовят специалистов в области разработки лекарств, биомедицины и биоинформатики, должна совершенствоваться, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно совершенствовать систему целевого обучения в профильных вузах в рамках федеральных государственных стандартов, более гибко подходить к программам с учетом актуальных запросов рынка и, конечно, расширять систему практической подготовки", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Это, по его словам, позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, от которых зависит защита технологического суверенитета страны "даже в условиях тех санкционных режимов и технологической блокады, которые есть сегодня, и по всей вероятности, сохранятся на неопределенное время".
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Медведев отметил, что подготовка квалифицированных кадров в области разработки, испытаний и производства лекарств и медицинских изделий в сфере биомедицины и биоинформатики в современных условиях становится особенно востребованной. Для получения высшего образования по этим специальностям в 75 организациях выделено более 50 тысяч бюджетных мест, и все они заполнены, добавил он.
"Главная задача - приблизить теоретические знания студентов. аспирантов, ординаторов к реальным потребностям, к реальной практике, к тому, чем сейчас занимаются отечественные лаборатории, фармацевтические производства, исследовательские центры, так чтобы не нужно было тратить время на дополнительную переподготовку или на то, как раньше говорили, на то, чтобы забывать все, что учили в университете. Нужно активней привлекать работодателей к учебному процессу", - отметил зампред Совбеза.
Также Медведев предложил подумать о дальнейшей работе комиссии - ее приоритетах и, возможно, внесении изменений "с учетом реально сложившейся ситуации".
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