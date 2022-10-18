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Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины - РИА Новости, 18.10.2022
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Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины
Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины - РИА Новости, 18.10.2022
Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в США с ранее не объявленным визитом для обсуждения помощи Украине, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:55
2022-10-18T16:55
в мире
бен уоллес
украина
великобритания
сша
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в США с ранее не объявленным визитом для обсуждения помощи Украине, пишет британская газета Telegraph."США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки (Украины)", - приводит газета слова представителя офиса британского премьера.В тоже время представитель не смог ответить на вопрос о каких-то заявлениях по выделению новой военной техники.
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в мире, бен уоллес, украина, великобритания, сша
В мире, Бен Уоллес, Украина, Великобритания, США
16:55 18.10.2022
 
Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины

Министр обороны Великобритании Уоллес отправился в США для обсуждения помощи Украине

© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в США с ранее не объявленным визитом для обсуждения помощи Украине, пишет британская газета Telegraph.
"США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки (Украины)", - приводит газета слова представителя офиса британского премьера.
В тоже время представитель не смог ответить на вопрос о каких-то заявлениях по выделению новой военной техники.
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