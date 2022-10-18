https://ria.ru/20221018/obsuzhdenie-1824919903.html

Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины

Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины - РИА Новости, 18.10.2022

Министр обороны Британии отправился в США для обсуждения Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в США с ранее не объявленным визитом для обсуждения помощи Украине, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:55

2022-10-18T16:55

2022-10-18T16:55

в мире

бен уоллес

украина

великобритания

сша

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в США с ранее не объявленным визитом для обсуждения помощи Украине, пишет британская газета Telegraph."США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки (Украины)", - приводит газета слова представителя офиса британского премьера.В тоже время представитель не смог ответить на вопрос о каких-то заявлениях по выделению новой военной техники.

https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html

украина

великобритания

сша

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в мире, бен уоллес, украина, великобритания, сша