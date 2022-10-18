https://ria.ru/20221018/obstrel-1824988534.html
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 18.10.2022
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:29
2022-10-18T21:29
2022-10-18T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
жкх
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города."Украинские националисты ведут артиллерийские обстрелы пригорода Энергодара. С наступлением темного времени суток каратели принялись за террор мирного населения. На настоящий момент зафиксировано порядка 10 попаданий артиллерийских снарядов в районах Запорожской ТЭС и промышленной зоне города" - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как отмечается, информации о пострадавших в экстренные службы города не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, жкх
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21:29 18.10.2022 (обновлено: 21:33 18.10.2022)
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
Администрация Энергодара: украинские войска обстреляли территории ТЭС и промзоны города