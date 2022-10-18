https://ria.ru/20221018/obstrel-1824988534.html

ВСУ обстреляли пригород Энергодара

ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 18.10.2022

ВСУ обстреляли пригород Энергодара

Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T21:29

2022-10-18T21:29

2022-10-18T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

жкх

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города."Украинские националисты ведут артиллерийские обстрелы пригорода Энергодара. С наступлением темного времени суток каратели принялись за террор мирного населения. На настоящий момент зафиксировано порядка 10 попаданий артиллерийских снарядов в районах Запорожской ТЭС и промышленной зоне города" - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как отмечается, информации о пострадавших в экстренные службы города не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, жкх