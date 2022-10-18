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ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 18.10.2022
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ВСУ обстреляли пригород Энергодара
ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 18.10.2022
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:29
2022-10-18T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города."Украинские националисты ведут артиллерийские обстрелы пригорода Энергодара. С наступлением темного времени суток каратели принялись за террор мирного населения. На настоящий момент зафиксировано порядка 10 попаданий артиллерийских снарядов в районах Запорожской ТЭС и промышленной зоне города" - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как отмечается, информации о пострадавших в экстренные службы города не поступало.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, ЖКХ
21:29 18.10.2022 (обновлено: 21:33 18.10.2022)
 
ВСУ обстреляли пригород Энергодара

Администрация Энергодара: украинские войска обстреляли территории ТЭС и промзоны города

Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел пригорода Энергодара, зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны, сообщает администрация города.
"Украинские националисты ведут артиллерийские обстрелы пригорода Энергодара. С наступлением темного времени суток каратели принялись за террор мирного населения. На настоящий момент зафиксировано порядка 10 попаданий артиллерийских снарядов в районах Запорожской ТЭС и промышленной зоне города" - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Как отмечается, информации о пострадавших в экстренные службы города не поступало.
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