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В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена - РИА Новости, 18.10.2022
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В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена
В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена - РИА Новости, 18.10.2022
В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена
Экс-президент США Обама предупреждал о способностях нынешнего главы американского государства Джо Байдена ухудшить ситуацию в различных сферах политики и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:54
2022-10-18T18:03
в мире
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экс-президент США Обама предупреждал о способностях нынешнего главы американского государства Джо Байдена ухудшить ситуацию в различных сферах политики и экономики, заявил в статье для Wall Street Journal колумнист Уильям МакГерн."Не стоит недооценивать способность Джо облажаться", — привел автор слова Обамы, которые впервые стали достоянием публики в 2020 году.Как утверждает МакГерн, сейчас подобную мысль поддерживают многие кандидаты от демократической партии на предстоящих выборах.В качестве подтверждения слов Обамы колумнист приводит в пример самую высокую за последние 40 лет инфляцию, неспособность Байдена выйти из энергетического кризиса, а также лицемерие некоторых высказываний действующего президента. Так, например, во время своей предвыборной гонки он призвал не относиться к сопернику (Республиканской партии) как к врагу, а затем спустя некоторое время назвал половину американцев "полуфашистами".Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221018/ssha-1824898428.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, москва, сша
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Москва, США
16:54 18.10.2022 (обновлено: 18:03 18.10.2022)
 
В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена

WSJ: Барак Обама предупреждал американцев о проблемах, к которым приведет Байден

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экс-президент США Обама предупреждал о способностях нынешнего главы американского государства Джо Байдена ухудшить ситуацию в различных сферах политики и экономики, заявил в статье для Wall Street Journal колумнист Уильям МакГерн.
"Не стоит недооценивать способность Джо облажаться", — привел автор слова Обамы, которые впервые стали достоянием публики в 2020 году.
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Обама призвал напомнить Киеву о границах дозволенного
Как утверждает МакГерн, сейчас подобную мысль поддерживают многие кандидаты от демократической партии на предстоящих выборах.
В качестве подтверждения слов Обамы колумнист приводит в пример самую высокую за последние 40 лет инфляцию, неспособность Байдена выйти из энергетического кризиса, а также лицемерие некоторых высказываний действующего президента. Так, например, во время своей предвыборной гонки он призвал не относиться к сопернику (Республиканской партии) как к врагу, а затем спустя некоторое время назвал половину американцев "полуфашистами".
Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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