16:54 18.10.2022 (обновлено: 18:03 18.10.2022)
В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена
WSJ: Барак Обама предупреждал американцев о проблемах, к которым приведет Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экс-президент США Обама предупреждал о способностях нынешнего главы американского государства Джо Байдена ухудшить ситуацию в различных сферах политики и экономики, заявил в статье для Wall Street Journal колумнист Уильям МакГерн.
"Не стоит недооценивать способность Джо облажаться", — привел автор слова Обамы, которые впервые стали достоянием публики в 2020 году.
Как утверждает МакГерн, сейчас подобную мысль поддерживают многие кандидаты от демократической партии на предстоящих выборах.
В качестве подтверждения слов Обамы колумнист приводит в пример самую высокую за последние 40 лет инфляцию, неспособность Байдена выйти из энергетического кризиса, а также лицемерие некоторых высказываний действующего президента. Так, например, во время своей предвыборной гонки он призвал не относиться к сопернику (Республиканской партии) как к врагу, а затем спустя некоторое время назвал половину американцев "полуфашистами".
Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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