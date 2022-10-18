https://ria.ru/20221018/obama-1824919770.html

В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена

В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена - РИА Новости, 18.10.2022

В США вспомнили о предупреждении Обамы насчет Байдена

Экс-президент США Обама предупреждал о способностях нынешнего главы американского государства Джо Байдена ухудшить ситуацию в различных сферах политики и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:54

2022-10-18T16:54

2022-10-18T18:03

в мире

цены на нефть

джо байден

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/113957/62/1139576239_0:0:4380:2464_1920x0_80_0_0_e5dbce86244a9cbdbd537cdb136bb8f4.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экс-президент США Обама предупреждал о способностях нынешнего главы американского государства Джо Байдена ухудшить ситуацию в различных сферах политики и экономики, заявил в статье для Wall Street Journal колумнист Уильям МакГерн."Не стоит недооценивать способность Джо облажаться", — привел автор слова Обамы, которые впервые стали достоянием публики в 2020 году.Как утверждает МакГерн, сейчас подобную мысль поддерживают многие кандидаты от демократической партии на предстоящих выборах.В качестве подтверждения слов Обамы колумнист приводит в пример самую высокую за последние 40 лет инфляцию, неспособность Байдена выйти из энергетического кризиса, а также лицемерие некоторых высказываний действующего президента. Так, например, во время своей предвыборной гонки он призвал не относиться к сопернику (Республиканской партии) как к врагу, а затем спустя некоторое время назвал половину американцев "полуфашистами".Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221018/ssha-1824898428.html

https://ria.ru/20220907/obama-1815280513.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, джо байден, москва, сша