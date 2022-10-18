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Власти Армении будут следить за расследованием нападения на оппозиционера
Власти Армении будут следить за расследованием нападения на оппозиционера - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Армении будут следить за расследованием нападения на оппозиционера
Председатель постоянной комиссии армянского парламента по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян заявила, что будет следить за ходом... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:09
2022-10-18T16:09
2022-10-18T16:09
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ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Председатель постоянной комиссии армянского парламента по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян заявила, что будет следить за ходом расследования нападения на оппозиционного политика, бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Эдгара Казаряна."Эдгара Казаряна избили у подъезда его дома… Это явление вызывает серьезную озабоченность․ На данный момент врачи заняты вопросами здоровья Казаряна, меня проинформировали, что правоохранительные органы тоже находятся в больнице и принимают сообщение от Казаряна", - написала Товмасян в соцсетях․Она назвала неприемлемой "расправу над оппозиционным деятелем". "Я буду следить за тем, чтобы инцидент был полностью раскрыт", - отметила Товмасян.
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в мире, армения
Власти Армении будут следить за расследованием нападения на оппозиционера
В парламенте Армении будут следить за раскрытием нападения на оппозиционера Казаряна
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Председатель постоянной комиссии армянского парламента по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян заявила, что будет следить за ходом расследования нападения на оппозиционного политика, бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Эдгара Казаряна.
"Эдгара Казаряна избили у подъезда его дома… Это явление вызывает серьезную озабоченность․ На данный момент врачи заняты вопросами здоровья Казаряна, меня проинформировали, что правоохранительные органы тоже находятся в больнице и принимают сообщение от Казаряна", - написала Товмасян в соцсетях․
Она назвала неприемлемой "расправу над оппозиционным деятелем". "Я буду следить за тем, чтобы инцидент был полностью раскрыт", - отметила Товмасян.