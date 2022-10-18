https://ria.ru/20221018/muzei-1824824357.html
Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями
Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями - РИА Новости, 18.10.2022
Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями
Уганда заинтересована в сотрудничестве с музеями России, хотела бы проводить выставки российских художников на своей территории, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:51
2022-10-18T11:51
2022-10-18T11:51
культура
новости культуры
уганда
нижний новгород
москва
музеи
выставки
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уганда заинтересована в сотрудничестве с музеями России, хотела бы проводить выставки российских художников на своей территории, заявил в интервью РИА Новости посол страны Мозес Кизиге."Ваши музеи очень хорошие, везде где я бывал, очень информативные. Мы у вас можем поучиться в этом плане", — сказал посол.Он рассказал, что посещает разные регионы России. В частности, он бывал в Уфе, в Казани, в Рязани, в Перми, а в Нижнем Новгороде его привлек стиль местного искусства, так родилась идея совместной выставки."Везде мы ищем возможности для сотрудничества в различных областях. Нижний Новгород находится не так далеко от Москвы, но местный стиль в искусстве напомнил нам угандийский. Поэтому мы решили провести такую выставку, и если вы посмотрите на картины, то вы не отличите, где тут русский, а где африканский художник. Мы хотим использовать искусство как один из каналов для установления партнерства между нашими странами", — добавил посол.Ранее в посольстве Уганды в Москве прошла выставка, организованная совместно с правительством Нижегородской области. В экспозиции были представлены как полотна нижегородских художников, так и несколько работ угандийских авторов, коллекция которых будет пополняться.Ожидается, что далее инсталляции переместятся в выставочные залы Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20221017/vrubel-1824682164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, уганда, нижний новгород, москва, музеи, выставки, россия
Культура, Новости культуры, Уганда, Нижний Новгород, Москва, Музеи, Выставки, Россия
Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями
Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями, заявил посол Мозес Кизиге
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уганда заинтересована в сотрудничестве с музеями России, хотела бы проводить выставки российских художников на своей территории, заявил в интервью РИА Новости посол страны Мозес Кизиге.
"Ваши музеи очень хорошие, везде где я бывал, очень информативные. Мы у вас можем поучиться в этом плане", — сказал посол.
Он рассказал, что посещает разные регионы России. В частности, он бывал в Уфе, в Казани, в Рязани, в Перми, а в Нижнем Новгороде его привлек стиль местного искусства, так родилась идея совместной выставки.
"Везде мы ищем возможности для сотрудничества в различных областях. Нижний Новгород находится не так далеко от Москвы, но местный стиль в искусстве напомнил нам угандийский. Поэтому мы решили провести такую выставку, и если вы посмотрите на картины, то вы не отличите, где тут русский, а где африканский художник. Мы хотим использовать искусство как один из каналов для установления партнерства между нашими странами", — добавил посол.
Ранее в посольстве Уганды в Москве прошла выставка, организованная совместно с правительством Нижегородской области. В экспозиции были представлены как полотна нижегородских художников, так и несколько работ угандийских авторов, коллекция которых будет пополняться.
Ожидается, что далее инсталляции переместятся в выставочные залы Нижнего Новгорода.