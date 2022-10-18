https://ria.ru/20221018/muzei-1824824357.html

Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями

Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями - РИА Новости, 18.10.2022

Уганда заинтересована в сотрудничестве с российскими музеями

Уганда заинтересована в сотрудничестве с музеями России, хотела бы проводить выставки российских художников на своей территории, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:51

2022-10-18T11:51

2022-10-18T11:51

культура

новости культуры

уганда

нижний новгород

москва

музеи

выставки

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уганда заинтересована в сотрудничестве с музеями России, хотела бы проводить выставки российских художников на своей территории, заявил в интервью РИА Новости посол страны Мозес Кизиге."Ваши музеи очень хорошие, везде где я бывал, очень информативные. Мы у вас можем поучиться в этом плане", — сказал посол.Он рассказал, что посещает разные регионы России. В частности, он бывал в Уфе, в Казани, в Рязани, в Перми, а в Нижнем Новгороде его привлек стиль местного искусства, так родилась идея совместной выставки."Везде мы ищем возможности для сотрудничества в различных областях. Нижний Новгород находится не так далеко от Москвы, но местный стиль в искусстве напомнил нам угандийский. Поэтому мы решили провести такую выставку, и если вы посмотрите на картины, то вы не отличите, где тут русский, а где африканский художник. Мы хотим использовать искусство как один из каналов для установления партнерства между нашими странами", — добавил посол.Ранее в посольстве Уганды в Москве прошла выставка, организованная совместно с правительством Нижегородской области. В экспозиции были представлены как полотна нижегородских художников, так и несколько работ угандийских авторов, коллекция которых будет пополняться.Ожидается, что далее инсталляции переместятся в выставочные залы Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20221017/vrubel-1824682164.html

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нижний новгород

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, уганда, нижний новгород, москва, музеи, выставки, россия