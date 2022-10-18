https://ria.ru/20221018/moskva-1825121161.html

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве - РИА Новости, 19.10.2022

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве

Свыше 12 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, это 20% от месячной нормы, городская водосточная есть справилась со всем объёмом... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T19:57

2022-10-18T19:57

2022-10-19T15:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_0:149:3015:1845_1920x0_80_0_0_4ae472a5aea3c114d2dfc93d066c3354.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 12 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, это 20% от месячной нормы, городская водосточная есть справилась со всем объёмом воды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших сегодня осадков. Наиболее интенсивным дождь был в период с 11.00 до 13.00. В отдельных районах Москвы выпало свыше 12 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО, САО, СВАО и ЮЗАО", - говорится в сообщении.Уточняется, что вода уходила самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", очищая ливневые решётки от опавшей листвы.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, интенсивные дожди вновь вернутся в столицу к выходным. Сильный ветер сохранится до конца дня – его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20221015/dorogi-1824252891.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосводосток, москва