19:57 18.10.2022 (обновлено: 15:08 19.10.2022)
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 12 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, это 20% от месячной нормы, городская водосточная есть справилась со всем объёмом воды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших сегодня осадков. Наиболее интенсивным дождь был в период с 11.00 до 13.00. В отдельных районах Москвы выпало свыше 12 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО, САО, СВАО и ЮЗАО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вода уходила самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", очищая ливневые решётки от опавшей листвы.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, интенсивные дожди вновь вернутся в столицу к выходным. Сильный ветер сохранится до конца дня – его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.