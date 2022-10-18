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Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
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Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве
Свыше 12 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, это 20% от месячной нормы, городская водосточная есть справилась со всем объёмом... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T19:57
2022-10-19T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 12 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, это 20% от месячной нормы, городская водосточная есть справилась со всем объёмом воды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших сегодня осадков. Наиболее интенсивным дождь был в период с 11.00 до 13.00. В отдельных районах Москвы выпало свыше 12 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО, САО, СВАО и ЮЗАО", - говорится в сообщении.Уточняется, что вода уходила самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", очищая ливневые решётки от опавшей листвы.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, интенсивные дожди вновь вернутся в столицу к выходным. Сильный ветер сохранится до конца дня – его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.
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мосводосток, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва
19:57 18.10.2022 (обновлено: 15:08 19.10.2022)
 

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 12 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, это 20% от месячной нормы, городская водосточная есть справилась со всем объёмом воды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших сегодня осадков. Наиболее интенсивным дождь был в период с 11.00 до 13.00. В отдельных районах Москвы выпало свыше 12 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО, САО, СВАО и ЮЗАО", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что вода уходила самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", очищая ливневые решётки от опавшей листвы.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, интенсивные дожди вновь вернутся в столицу к выходным. Сильный ветер сохранится до конца дня – его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосква
 
 
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