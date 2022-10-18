https://ria.ru/20221018/moskva-1825120630.html
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве
Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T13:43
2022-10-18T13:43
2022-10-19T15:06
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москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас лаборатория с РУДН открывается... Мы хотим оснастить ряд деревьев датчиками и контролировать через датчики информацию о состоянии. На этом делать вывод - упадёт при следующем урагане дерево или нет", - рассказал Кульбачевский.Глава департамента отметил, что сейчас открыт опытный участок на территории РУДН, где каждое дерево оснащено датчиком, их порядка 10-20."Какие-то импульсы, которые автоматической системе дают право сделать выводы о состоянии дерева, если движения замедленные, значит плохо питается от корней, если насекомые завелись, есть индикаторы, датчик фиксирует и направляет", - рассказал о работе датчиков Кульбачевский.Он добавил, что в будущем системы можно будет применять на городских улицах и во дворах.
https://ria.ru/20221017/mospriroda-1825109659.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"У нас лаборатория с РУДН
открывается... Мы хотим оснастить ряд деревьев датчиками и контролировать через датчики информацию о состоянии. На этом делать вывод - упадёт при следующем урагане дерево или нет", - рассказал Кульбачевский.
Глава департамента отметил, что сейчас открыт опытный участок на территории РУДН, где каждое дерево оснащено датчиком, их порядка 10-20.
"Какие-то импульсы, которые автоматической системе дают право сделать выводы о состоянии дерева, если движения замедленные, значит плохо питается от корней, если насекомые завелись, есть индикаторы, датчик фиксирует и направляет", - рассказал о работе датчиков Кульбачевский.
Он добавил, что в будущем системы можно будет применять на городских улицах и во дворах.