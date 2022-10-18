Рейтинг@Mail.ru
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221018/moskva-1825120630.html
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве
Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T13:43
2022-10-19T15:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825111544_0:261:3178:2048_1920x0_80_0_0_4fdf26d2b2f92b442d52ad7463f805ec.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас лаборатория с РУДН открывается... Мы хотим оснастить ряд деревьев датчиками и контролировать через датчики информацию о состоянии. На этом делать вывод - упадёт при следующем урагане дерево или нет", - рассказал Кульбачевский.Глава департамента отметил, что сейчас открыт опытный участок на территории РУДН, где каждое дерево оснащено датчиком, их порядка 10-20."Какие-то импульсы, которые автоматической системе дают право сделать выводы о состоянии дерева, если движения замедленные, значит плохо питается от корней, если насекомые завелись, есть индикаторы, датчик фиксирует и направляет", - рассказал о работе датчиков Кульбачевский.Он добавил, что в будущем системы можно будет применять на городских улицах и во дворах.
https://ria.ru/20221017/mospriroda-1825109659.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825111544_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_06f03fcd41bbe87a62f3e28be13f051a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский
13:43 18.10.2022 (обновлено: 15:06 19.10.2022)
 

Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГорожане в Воронцовском парке в Москве
Горожане в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"У нас лаборатория с РУДН открывается... Мы хотим оснастить ряд деревьев датчиками и контролировать через датчики информацию о состоянии. На этом делать вывод - упадёт при следующем урагане дерево или нет", - рассказал Кульбачевский.
Бобер - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра
Глава департамента отметил, что сейчас открыт опытный участок на территории РУДН, где каждое дерево оснащено датчиком, их порядка 10-20.
"Какие-то импульсы, которые автоматической системе дают право сделать выводы о состоянии дерева, если движения замедленные, значит плохо питается от корней, если насекомые завелись, есть индикаторы, датчик фиксирует и направляет", - рассказал о работе датчиков Кульбачевский.
Он добавил, что в будущем системы можно будет применять на городских улицах и во дворах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон Кульбачевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала