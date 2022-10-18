https://ria.ru/20221018/moskva-1825120630.html

Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве

Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве - РИА Новости, 19.10.2022

Тестирование датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве

Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T13:43

2022-10-18T13:43

2022-10-19T15:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестирование системы датчиков контроля за состоянием деревьев началось в Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас лаборатория с РУДН открывается... Мы хотим оснастить ряд деревьев датчиками и контролировать через датчики информацию о состоянии. На этом делать вывод - упадёт при следующем урагане дерево или нет", - рассказал Кульбачевский.Глава департамента отметил, что сейчас открыт опытный участок на территории РУДН, где каждое дерево оснащено датчиком, их порядка 10-20."Какие-то импульсы, которые автоматической системе дают право сделать выводы о состоянии дерева, если движения замедленные, значит плохо питается от корней, если насекомые завелись, есть индикаторы, датчик фиксирует и направляет", - рассказал о работе датчиков Кульбачевский.Он добавил, что в будущем системы можно будет применять на городских улицах и во дворах.

https://ria.ru/20221017/mospriroda-1825109659.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский