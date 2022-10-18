13:39 18.10.2022 (обновлено: 15:04 19.10.2022)
Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники ЖКХ ведут работы по очистке от мусора ливневой канализации в Москве
Сотрудники ЖКХ ведут работы по очистке от мусора ливневой канализации в Москве
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работа по усовершенствованию системы ливневой канализации началась в Москве, потребность назрела в связи с увеличением количества осадков, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, климатические изменения касаются в первую очередь крупных городских агломераций, и ущерб от климатических изменений ожидается в крупных городах и мегаполисах, в том числе и в Москве.
"Мы понимаем, что те параметры, на которые мы опирались и строили планы своего развития, уже поменялись. Например, в городе увеличилось количество осадков. Их стало почти в 10 раз больше, и значит нам надо переосмыслить систему ливневки, которая сейчас не справляется... Ливневая система - это глобальная система, уже в том числе идёт перекладка, создаются новые сети и трансформируются старые, в том числе их пропускная способность", - сказал Кульбачевский.
Глава департамента отметил, что этот процесс довольно небыстрый.