https://ria.ru/20221018/moskva-1825119871.html

Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве

Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве - РИА Новости, 19.10.2022

Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве

Работа по усовершенствованию системы ливневой канализации началась в Москве, потребность назрела в связи с увеличением количества осадков, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T13:39

2022-10-18T13:39

2022-10-19T15:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работа по усовершенствованию системы ливневой канализации началась в Москве, потребность назрела в связи с увеличением количества осадков, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, климатические изменения касаются в первую очередь крупных городских агломераций, и ущерб от климатических изменений ожидается в крупных городах и мегаполисах, в том числе и в Москве."Мы понимаем, что те параметры, на которые мы опирались и строили планы своего развития, уже поменялись. Например, в городе увеличилось количество осадков. Их стало почти в 10 раз больше, и значит нам надо переосмыслить систему ливневки, которая сейчас не справляется... Ливневая система - это глобальная система, уже в том числе идёт перекладка, создаются новые сети и трансформируются старые, в том числе их пропускная способность", - сказал Кульбачевский.Глава департамента отметил, что этот процесс довольно небыстрый.

https://ria.ru/20221016/pozdravlenie-1824464539.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

антон кульбачевский, москва