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Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
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Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве
Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве
Работа по усовершенствованию системы ливневой канализации началась в Москве, потребность назрела в связи с увеличением количества осадков, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T13:39
2022-10-19T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работа по усовершенствованию системы ливневой канализации началась в Москве, потребность назрела в связи с увеличением количества осадков, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, климатические изменения касаются в первую очередь крупных городских агломераций, и ущерб от климатических изменений ожидается в крупных городах и мегаполисах, в том числе и в Москве."Мы понимаем, что те параметры, на которые мы опирались и строили планы своего развития, уже поменялись. Например, в городе увеличилось количество осадков. Их стало почти в 10 раз больше, и значит нам надо переосмыслить систему ливневки, которая сейчас не справляется... Ливневая система - это глобальная система, уже в том числе идёт перекладка, создаются новые сети и трансформируются старые, в том числе их пропускная способность", - сказал Кульбачевский.Глава департамента отметил, что этот процесс довольно небыстрый.
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антон кульбачевский, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Москва
13:39 18.10.2022 (обновлено: 15:04 19.10.2022)
 

Кульбачевский: усовершенствование системы ливневок началась в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники ЖКХ ведут работы по очистке от мусора ливневой канализации в Москве
Сотрудники ЖКХ ведут работы по очистке от мусора ливневой канализации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники ЖКХ ведут работы по очистке от мусора ливневой канализации в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работа по усовершенствованию системы ливневой канализации началась в Москве, потребность назрела в связи с увеличением количества осадков, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, климатические изменения касаются в первую очередь крупных городских агломераций, и ущерб от климатических изменений ожидается в крупных городах и мегаполисах, в том числе и в Москве.
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"Мы понимаем, что те параметры, на которые мы опирались и строили планы своего развития, уже поменялись. Например, в городе увеличилось количество осадков. Их стало почти в 10 раз больше, и значит нам надо переосмыслить систему ливневки, которая сейчас не справляется... Ливневая система - это глобальная система, уже в том числе идёт перекладка, создаются новые сети и трансформируются старые, в том числе их пропускная способность", - сказал Кульбачевский.
Глава департамента отметил, что этот процесс довольно небыстрый.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
 
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