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До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 19.10.2022
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До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы
До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 19.10.2022
До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы
До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы до 16 часов дня, на улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", сообщили в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T11:48
2022-10-19T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы до 16 часов дня, на улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до 16.00 в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальных сетях. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, отмечается в сообщении.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
11:48 18.10.2022 (обновлено: 14:58 19.10.2022)
 

До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы до 16 часов дня, на улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до 16.00 в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальных сетях. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, отмечается в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
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