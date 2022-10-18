https://ria.ru/20221018/moskva-1825114001.html

До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы

До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 19.10.2022

До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы

До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы до 16 часов дня, на улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", сообщили в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T11:48

2022-10-18T11:48

2022-10-19T14:58

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москва

мосводосток

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы до 16 часов дня, на улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до 16.00 в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальных сетях. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221017/osveschenie-1823919341.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток