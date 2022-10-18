https://ria.ru/20221018/moskva-1825110373.html
Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года
Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года - РИА Новости, 19.10.2022
Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года
Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года, при этом за 10 лет в столице площадь увеличилась в 2,5 раза, а численность населения -... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T11:12
2022-10-18T11:12
2022-10-19T14:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года, при этом за 10 лет в столице площадь увеличилась в 2,5 раза, а численность населения - на 1,2 миллиона человек, сообщил во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что за 10 лет в Москве площадь увеличилась в 2,5 раза, а численность населения - на 1,2 миллиона человек."Индекс промышленного производства вырос до рекордных значений в прошлом году, введено более 70 миллионов квадратных метров недвижимости с подключением к энергосетям. И при всём этом достигнуто существенное снижение выбросов парниковых газов - на 18% от уровня 2013 года", - сказал Кульбачевский в ходе выступления на пленарном заседании "На пути достижения климатических целей", которое проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский