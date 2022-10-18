https://ria.ru/20221018/moskva-1825110373.html

Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года

Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года - РИА Новости, 19.10.2022

Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года

Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года, при этом за 10 лет в столице площадь увеличилась в 2,5 раза, а численность населения -... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T11:12

2022-10-18T11:12

2022-10-19T14:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620111_0:66:3075:1796_1920x0_80_0_0_74ed5c10711d7fad58ca1275d5c33ddb.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 18% от уровня 2013 года, при этом за 10 лет в столице площадь увеличилась в 2,5 раза, а численность населения - на 1,2 миллиона человек, сообщил во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что за 10 лет в Москве площадь увеличилась в 2,5 раза, а численность населения - на 1,2 миллиона человек."Индекс промышленного производства вырос до рекордных значений в прошлом году, введено более 70 миллионов квадратных метров недвижимости с подключением к энергосетям. И при всём этом достигнуто существенное снижение выбросов парниковых газов - на 18% от уровня 2013 года", - сказал Кульбачевский в ходе выступления на пленарном заседании "На пути достижения климатических целей", которое проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://realty.ria.ru/20221014/moskva-1824022023.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский