Экс-депутат кузбасского парламента получила условный срок за мошенничество
Экс-депутат кузбасского парламента Шмакова получила четыре года условно за мошенничество
Молоток судьи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Экс-депутат областного совета народных депутатов, председатель общества инвалидов получила в Кузбассе условный срок за мошенничество, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем депутате законодательного собрания региона Валентине Шмаковой, которая в 2021 году уже была осуждена на 4 года условно за аналогичные преступления.
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Собранные следователями СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 68-летней экс-главе Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". Женщина признана виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), двух эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Установлено, что с июля 2019-го по декабрь 2020 года осужденная, будучи председателем областного общества инвалидов, на нескольких работников организации фиктивно возложила дополнительные трудовые обязанности, о которых они не знали и фактически работы не выполняли, а положенную зарплату председатель общества инвалидов в кассе получала сама. Также в ноябре 2020 для получения субсидии она предоставила в министерство социальной защиты населения Кузбасса отчетную документацию, по которой организация уже ранее получила деньги из федерального бюджета. В общей сложности незаконно председатель получила из бюджета порядка 550 тысяч рублей.
Отмечается, что преступная деятельность выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Кемерово. Уточняется, что со следствием обвиняемая сотрудничала и вину признала. В счет возмещения ущерба на банковские счета женщины наложен арест на общую сумму более 500 тысяч рублей.
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"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 2 года с испытательным сроком 3 года", – говорится в сообщении.
С 2013 года Шмакова – депутат совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва, с 2018 года – депутат совета народных депутатов Кемеровской области V созыва, имеет звание почетного гражданина Кемеровской области. В феврале 2021 года Шмакова добровольно вышла из партии "Единая Россия", а парламент Кузбасса досрочно прекратил ее депутатские полномочия.
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