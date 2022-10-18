https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824872579.html
МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева
МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева - РИА Новости, 18.10.2022
МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева
Представители посольства США в Молдавии совместно со спецподразделениями молдавской полиции проведут во вторник тактические учения в центре Кишинева, сообщает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:25
2022-10-18T14:25
2022-10-18T14:25
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Представители посольства США в Молдавии совместно со спецподразделениями молдавской полиции проведут во вторник тактические учения в центре Кишинева, сообщает пресс-служба МВД республики."Министерство внутренних дел в сотрудничестве с посольством Соединённых Штатов Америки в Кишинёве проведёт сегодня, во второй половине дня, учения для проверки способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений МВД", - отмечается в официальном сообщении ведомства.В МВД подчеркнули, что в учениях будут задействованы тактические силы полиции, а во время проведения маневров будут закрыты несколько улиц и тротуаров в периметре посольства. Граждан просят соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и сохранять спокойствие.
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в мире, кишинев, сша, молдавия
В мире, Кишинев, США, Молдавия
МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева
МВД Молдавии сообщило о предстоящих совместных учениях с посольством США в Кишиневе
КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Представители посольства США в Молдавии совместно со спецподразделениями молдавской полиции проведут во вторник тактические учения в центре Кишинева, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Министерство внутренних дел в сотрудничестве с посольством Соединённых Штатов Америки в Кишинёве проведёт сегодня, во второй половине дня, учения для проверки способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений МВД", - отмечается в официальном сообщении ведомства.
В МВД подчеркнули, что в учениях будут задействованы тактические силы полиции, а во время проведения маневров будут закрыты несколько улиц и тротуаров в периметре посольства. Граждан просят соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и сохранять спокойствие.