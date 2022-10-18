https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824872579.html

МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева

МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева - РИА Новости, 18.10.2022

МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева

Представители посольства США в Молдавии совместно со спецподразделениями молдавской полиции проведут во вторник тактические учения в центре Кишинева, сообщает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:25

2022-10-18T14:25

2022-10-18T14:25

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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Представители посольства США в Молдавии совместно со спецподразделениями молдавской полиции проведут во вторник тактические учения в центре Кишинева, сообщает пресс-служба МВД республики."Министерство внутренних дел в сотрудничестве с посольством Соединённых Штатов Америки в Кишинёве проведёт сегодня, во второй половине дня, учения для проверки способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений МВД", - отмечается в официальном сообщении ведомства.В МВД подчеркнули, что в учениях будут задействованы тактические силы полиции, а во время проведения маневров будут закрыты несколько улиц и тротуаров в периметре посольства. Граждан просят соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824564259.html

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в мире, кишинев, сша, молдавия