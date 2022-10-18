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В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных
В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных
Центры поддержки семей мобилизованных готовят к открытию в Тюменской области, в них будут работать психологи, юристы, волонтеры и соцработники, сообщил глава... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:22
2022-10-18T19:22
специальная военная операция на украине
общество
александр моор
тюменская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Центры поддержки семей мобилизованных готовят к открытию в Тюменской области, в них будут работать психологи, юристы, волонтеры и соцработники, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в центрах тюменцам, которые переживают за своих родных, мобилизованных в Вооруженные силы РФ, окажут профессиональную поддержку и консультативную помощь."Готовим к открытию сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы. Кроме того, по моему поручению коллеги сейчас прорабатывают дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных", – отметил Моор.Указывается, что в Тюменской области уже работает круглосуточная горячая линия 8-800-201-41-41, на нее за бесплатной помощью к психологам могут обратиться жены, дети и близкие мобилизованных.
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общество, александр моор, тюменская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Россия, Частичная мобилизация в России
19:22 18.10.2022
 
В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных

Моор: в Тюменской области готовят к открытию сеть центров поддержки семей мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Центры поддержки семей мобилизованных готовят к открытию в Тюменской области, в них будут работать психологи, юристы, волонтеры и соцработники, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в центрах тюменцам, которые переживают за своих родных, мобилизованных в Вооруженные силы РФ, окажут профессиональную поддержку и консультативную помощь.
"Готовим к открытию сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы. Кроме того, по моему поручению коллеги сейчас прорабатывают дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных", – отметил Моор.
Указывается, что в Тюменской области уже работает круглосуточная горячая линия 8-800-201-41-41, на нее за бесплатной помощью к психологам могут обратиться жены, дети и близкие мобилизованных.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр МоорТюменская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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