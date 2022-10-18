https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824928775.html

В Татарстане на помощь мобилизованным собрали более трех миллионов рублей

В Татарстане на помощь мобилизованным собрали более трех миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2022

В Татарстане на помощь мобилизованным собрали более трех миллионов рублей

Жители Татарстана активно жертвуют средства на помощь мобилизованным и их семьям, уже собрано более 3 миллионов рублей, сообщил координатор движения "Ярдәм... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:18

2022-10-18T17:18

2022-10-18T17:18

республика татарстан

общество

донбасс

общероссийский народный фронт

единая россия

частичная мобилизация в россии

республика татарстан (татарстан)

россия

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КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Жители Татарстана активно жертвуют средства на помощь мобилизованным и их семьям, уже собрано более 3 миллионов рублей, сообщил координатор движения "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" Тимур Сафин."Граждане активно жертвуют денежные средства на специальные счета движения. За небольшое время удалось собрать уже более 3 миллионов рублей. Эти средства пойдут на помощь семьям и мобилизованным гражданам", - сказал Сафин на брифинге в правительстве Татарстана.Он уточнил, что участники движения организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и членов их семей в городах и районах республики. В пункты сбора мобилизованных, по его информации, передано 2,5 тонны кондитерских изделий, 6 тысяч теплых носков, комплекты термобелья и многое другое. 72 тонны гуманитарной помощи направлено жителям Донбасса.Также сформирован волонтерский актив при штабах - 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки, например, присмотр за детьми."Чтобы не упустить ни одно обращение жителя республики, мы создали единый цифровой контур. В него входят федеральная линия 122, система "ОНФ.Помощь", информационная система "Народный контроль", общественная приемная партии "Единая Россия" в Татарстане, система мониторинга "Инцидент менеджмент", горячая линия АНО "Добрая Казань". Мы находимся в постоянной коммуникации по различным поступающим просьбам", - отметил Сафин.Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года для оказания всесторонней поддержки жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации (первоначально - в результате пандемии коронавирусной инфекции). Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. В частности, участники движения поддерживали жителей Татарстана продуктами. Также оказывается волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.

https://ria.ru/20221018/obmundirovanie-1824920047.html

https://ria.ru/20221006/pomosch-1821899955.html

https://ria.ru/20220929/tatarstan-1820352655.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, донбасс, общероссийский народный фронт, единая россия, частичная мобилизация в россии, республика татарстан (татарстан), россия