В Татарстане на помощь мобилизованным собрали более трех миллионов рублей
Жители Татарстана собрали более трех миллионов рублей на помощь мобилизованным и их семьям
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Жители Татарстана активно жертвуют средства на помощь мобилизованным и их семьям, уже собрано более 3 миллионов рублей, сообщил координатор движения "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" Тимур Сафин.
"Граждане активно жертвуют денежные средства на специальные счета движения. За небольшое время удалось собрать уже более 3 миллионов рублей. Эти средства пойдут на помощь семьям и мобилизованным гражданам", - сказал Сафин на брифинге в правительстве Татарстана.
Он уточнил, что участники движения организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и членов их семей в городах и районах республики. В пункты сбора мобилизованных, по его информации, передано 2,5 тонны кондитерских изделий, 6 тысяч теплых носков, комплекты термобелья и многое другое. 72 тонны гуманитарной помощи направлено жителям Донбасса.
Также сформирован волонтерский актив при штабах - 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки, например, присмотр за детьми.
"Чтобы не упустить ни одно обращение жителя республики, мы создали единый цифровой контур. В него входят федеральная линия 122, система "ОНФ.Помощь", информационная система "Народный контроль", общественная приемная партии "Единая Россия" в Татарстане, система мониторинга "Инцидент менеджмент", горячая линия АНО "Добрая Казань". Мы находимся в постоянной коммуникации по различным поступающим просьбам", - отметил Сафин.
Республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года для оказания всесторонней поддержки жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации (первоначально - в результате пандемии коронавирусной инфекции). Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. В частности, участники движения поддерживали жителей Татарстана продуктами. Также оказывается волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.