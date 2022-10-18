https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824910944.html

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов - РИА Новости, 18.10.2022

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:32

2022-10-18T16:32

2022-10-18T17:03

экономика

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

бизнес

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации.Документ направлен на поддержку ООО, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица.Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении было 30 дней). При этом они могут быть продлены на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания "безвестно отсутствующим". Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года, приложив документы, подтверждающие мобилизацию.Согласно пояснительной записке, в России 797 тысяч ООО - субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа. Это порядка 35% зарегистрированных субъектов МСП-юрлиц. При этом задолженность по кредитам на 1 сентября 2022 года была у 71,4 тысячи таких ООО, а их портфель кредитов составил 1,18 триллиона рублей (около 15% общего портфеля субъектов МСП).Закон также предусматривает приостановку исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам. Помимо этого, он снимает запрет на открытие должником-мобилизованным, который признан банкротом, счетов в банках для получения выплат. Это позволит им получать денежные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО).При этом правительство по согласованию с Банком России будет вправе установить максимальный размер подлежащих прекращению обязательств по кредиту (займу) мобилизованного, который погиб, умер из-за ранения или болезни, полученных в ходе СВО, либо стал инвалидом I группы. Этот размер может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 23 ноября. Если заемщик не представил документы о мобилизации, эти нормы дают кредитору право запросить в ФНС подтверждение достоверности сведений о мобилизации. ФНС в пятидневный срок со дня получения запроса подтверждает достоверность этих данных на основании сведений, полученных от Минобороны с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20221018/proekt-1824875893.html

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824812507.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, бизнес