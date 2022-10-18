https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824894619.html

Челябинские власти заявили, что контролируют подготовку мобилизованных

Челябинские власти заявили, что контролируют подготовку мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022

Челябинские власти заявили, что контролируют подготовку мобилизованных

Работа, связанная с защитой прав мобилизованных жителей Челябинской области, ведется в круглосуточном режиме, приоритетом остается задача держать постоянный... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:37

2022-10-18T15:37

2022-10-18T15:37

челябинская область

общество

владимир путин

алексей текслер

частичная мобилизация в россии

чебаркуль

челябинская область

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Работа, связанная с защитой прав мобилизованных жителей Челябинской области, ведется в круглосуточном режиме, приоритетом остается задача держать постоянный контакт с воинскими частями, где они проходят подготовку, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Текслер провел рабочую встречу с военным комиссаром области Андреем Максуровым, прокурором челябинского гарнизона Максимом Самсоновым, уполномоченным по правам человека в регионе Юлией Сударенко, замгубернатора Алексеем Фартыгиным. На встрече обсудили вопросы, связанные с защитой прав мобилизованных и членов их семей, глава региона обозначил, что работа ведется круглосуточно."Необходимо поддерживать постоянный контакт с теми частями, куда направляются наши мобилизованные ребята, чтобы любая просьба была услышана. Лично посещаю территории воинских частей, общаюсь с нашими мобилизованными. На прошлой неделе был в Чебаркуле и в Карабаше, где сегодня проводят боевое слаживание мобилизованные из Челябинской области и ряда других регионов. Продолжаем помогать решать вопросы по бытовому устройству военнослужащих совместно с Министерством обороны РФ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.По его словам, так, сегодня в Елань и в 32-й городок Свердловской области отправлен дополнительный гуманитарный груз.Глава региона подчеркнул, что важно взять на особый контроль вопрос о непривлечении к частичной мобилизации многодетных отцов, в семьях которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 16 лет. "На что хотел обратить внимание, мы эту работу начали уже несколько недель назад. Сейчас по линии Министерства обороны есть специальные указания военкоматам — не привлекать к мобилизации граждан, у которых трое детей и больше. Считаю, что надо взять эту работу на особый контроль. Мы уже активно возвращаем тех ребят, которые были призваны до этого, и эту работу надо продолжить", — сказал Текслер.Сударенко сообщила об итогах рабочей поездки совместно с Фартыгиным в воинские части 32-го военного городка и Елани Свердловской области, где проходят подготовку мобилизованные южноуральцы. "Больше всего обращений составляли жалобы на состояние здоровья, но за последние дни их количество снижается. Растет количество жалоб, связанных с семейным положением - наличием троих детей в возрасте до 16 лет. И я очень рада, что сейчас мы с вами пришли к общему мнению о том, что нужно предпринимать все меры, чтобы многодетные отцы вернулись обратно в свои семьи. Мы обязательно эту работу проведем, сегодня составим реестр таких обращений, свяжемся лично с каждой семьей", - цитирует пресс-служба слова Сударенко.Кроме того, глава региона подчеркнул, что необходимо соблюдать максимальную открытость, подробно информировать семьи мобилизованных о мерах социальной поддержки, которые приняты в регионе, дойти до каждой семьи. Эту работу ведут социальные службы, волонтеры, работники администрации. "Важно подключать волонтеров, через них тоже идет информация, а самое главное - помощь. Уже свыше 2500 волонтеров оказывают различную помощь семьям наших мобилизованных. Подчеркиваю: каждая семья призванных ребят должна получить ту помощь, в которой она нуждается", - сказал он.По данным пресс-службы министерства социальных отношений региона, меры соцподдержки предоставляются членам семей мобилизованных южноуральцев, так, на каждого ребенка можно получить единовременные выплаты в 20 тысяч рублей. "Управлениями социальной защиты населения организован прием заявлений и документов, в том числе и в выходные дни. Это приоритетное направление работы. Принято свыше 840 заявлений в отношении более 1300 детей. По данным на 12 октября 2022 года, средства перечислены на общую сумму в размере более 23 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба минсоца слова министра социальных отношений региона Ирины Буториной.Кроме того, семьи мобилизованных южноуральцев могут получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тысяч рублей, обращаться в соцзащиту необходимо до заключения договора на поставку газа. "По решению губернатора Алексея Текслера размер выплаты для семей мобилизованных южноуральцев увеличен в 2 раза, со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. На сегодняшний день на учет поставлены 23 семьи, большинство из которых мы выявили в проактивном режиме", – отметила Буторина.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824872706.html

https://ria.ru/20221018/lgoty-1824872092.html

чебаркуль

челябинская область

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, алексей текслер, частичная мобилизация в россии, чебаркуль, челябинская область, свердловская область